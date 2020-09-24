Новый электрокар за $19 300. Изучаем особенности Chery Tiggo 3xe 480

Источник материала: Onliner «Китайские автомобили завоюют мир». Так говорят уже лет 20, но в развитых регионах нашей планеты люди по-прежнему не знают, что такое Haval или BYD, и продолжают ездить на европейских машинах, «корейцах» или «японцах». Возможно, Китай откусит свой кусок глобального автомобильного пирога в пиковые годы развития электрокаров. По привычке многие белорусы выбирают электромобиль на аукционах США. А ведь мировым лидером в этом сегменте уже давно является Китай! Компания Electro-car решила попробовать возить в Беларусь электрокары с Востока. Пока рано делать какие-то выводы о перспективах данного направления, но первые «е-ласточки» уже прибыли в Минск. Это Chery Tiggo 3xe 480. Электромобиль стоит в Беларуси $19 300, а его запас хода составляет приличные 400 км. Мы прокатились на новинке и готовы поделиться своим мнением.

Электрокары Chery

Опыт производства электрических машин у Chery есть. Первые электромобили марки появились еще в 2010 году, за пару месяцев до старта продаж Nissan Leaf I и за два года до выхода на рынок Tesla Model S. Но долгое время китайский производитель выпускал исключительно компактные городские EV. Батарейка у них была чуть больше, чем в iPad, а реальный запас хода едва превышал пару-тройку десятков километров.





Попробовать себя в классе «взрослых» электрокаров Chery решила в 2018 году, поставив под капот компактного SUV Tiggo 2 электромотор и большую батарею. Автомобиль продается только в Китае под названием Tiggo 3xe (в Китае Tiggo 2 называется Tiggo 3x). Есть две версии: 400 с батареей на 49 кВт∙ч (запас хода — 350 км) и 480 с тяговым аккумулятором на 54 кВт∙ч (запас хода — 401 км). В Беларусь приехали «дальнобойные» версии, но не в самом богатом исполнении.





Привет от Volkswagen Golf II

С ходу отличить Tiggo 3xe от Tiggo 2 сможет не каждый. Мало того, что редкий белорусский автомобилист знает названия бензиновых моделей Chery, так тут еще и кузова одинаковые. EV-версию можно узнать разве что по решетке радиатора и отсутствию выхлопной трубы. Любопытно, что китайцы не утруждались переделкой заднего бампера и там остался вырез под патрубок выпускной системы. На экспорт машина не поставляется, а для своих «и так сойдет».





Габаритная длина автомобиля составляет 4200 мм, ширина — 1760 мм, а высота — 1570 мм. Tiggo 3xe, как и Tiggo 2, является чем-то средним между хетчбэком повышенной проходимости и кроссовером. Он крупнее, чем Renault Sandero Stepway, но компактнее, чем Renault Kaptur. После установки большой по размерам батареи под днищем, у машины слегка сократился дорожный просвет (составляет 150 мм).





Ругать экстерьер особо не за что. Обычный «китаец» конца 2010-х. Любопытно, что корни данной модели уходят к... Volkswagen Golf II. Вот так сюрприз! Дело в том, что Tiggo 2 построен на платформе Chery Very, который вы скорее знаете под брендом ZAZ Forza. В свою очередь Very лепили на тележке Chery Amulet. Последний как раз и был построен по лицензии на базе Seat Toledo первого поколения. Они даже внешне похожи. Ну а на какой базе построен Toledo, напоминать вам вряд ли надо.





Вот так в 2020-м продается электромобиль, в основе которого лежит многократно доработанная архитектура Volkswagen 1980-х годов. Конечно, вряд ли вам удастся обслуживать подвеску Tiggo 3xe 480 с помощью деталей от Golf II на разборках, но проблем с запчастями быть не должно.





— Мы специально выбрали для пригона данную модель. Бензиновый Tiggo 2 официально продается в Беларуси, и на него хватает запчастей. Следовательно, не будет проблем и с обслуживанием электрической версии модели. Кузовщина, подвеска, элементы салона есть в наличии. А двигатель и батарея в электрокаре обслуживания не требуют, — рассказали нам в Electro-car.





«Шайба» вместо рычага

Интерьер тоже почти точь-в-точь повторяет Tiggo 2. Только вместо оранжевых вставок здесь синие (от цвета кузова не зависит). Серьезно переделан лишь центральный тоннель, где вместо рычага коробки передач — «шайба» с выбором режимов езды. Есть D, N и R. В Китае многие производители не оставляют электромобилям режим Parking, считая, что «нейтралки» с ручником достаточно. Ручник механический, держит хорошо.





Кресла имеют не самую цепкую боковую поддержку. Несмотря на минимальное количество настроек кресла и руля, найти комфортное положение на водительском месте труда не составило. Но все равно в салоне нет ощущения уюта. То ли дело в дубовом пластике и куче эргономических просчетов, то ли дает о себе знать ужасный запах, которым славятся многие китайские автомобили бюджетного класса.











Дисплей мультимедийной системы имеет диагональ 8 дюймов. Картинка довольно качественная, а примитивность штатного меню развлекательного комплекса полностью компенсирует наличие официальной поддержки Apple Carplay и Android Auto.





У электрического Chery обычный кондиционер и аналоговая приборная панель, а автоматический режим у стеклоподъемников есть только на опускание. На центральной консоли расположились два воздуховода, экран мультимедиа и блок кондиционера. Чуть ниже — выемка для хранения мелочовки. Есть USB-выход. С одной стороны, подобная стилистика автомобильных интерьеров уже давно устарела, с другой — вроде все есть и даже, как правило, на своих местах. Хотелось бы более комфортных кресел и чтобы подлокотник был крупнее.





На приборной панели есть две аналоговые шкалы: спидометр и процент потребляемой (или рекуперируемой) энергии в данный момент. Экран по центру настолько неинформативен, что его можно было вообще убрать отсюда, оставив только индикатор режима езды и запаса хода. Зачем, например, сюда выводится показание оборотов двигателя? Рекуперация энергии происходит сразу после отпускания педали «газа». После нажатия тормоза машина сначала тормозит двигателем, собирая с катушек еще больше электроэнергии, и лишь потом в дело включается тормозная система.





Второй ряд пространством для ног не балует. Нет здесь и никаких развлечений типа откидного подлокотника или отдельных USB-выходов. При желании диван можно сложить, увеличив объем скромного багажника.





Как едет?

Tiggo 3xe 480, как и 400-я модель, оснащается одним мотором. Он расположен в традиционном месте — под капотом — и передает крутящий момент на переднюю ось. Отдача агрегата — 122 л. с. и 276 Н·м. Электромобиль не дарит взрывной динамики, но ездить на нем все равно приятно. До сотни разгоняется за 9—10 секунд. Но если постоянно набирать скорость с педалью в полу, то от обещанных 400 км хорошо если останется две трети.





Наиболее эффективная скорость для Chery — 60 км/ч. В таком режиме при оптимальных условиях автомобиль способен проехать на одном заряде 450—500 км. У среднестатистического водителя с равной пропорцией город/трасса реальный запас хода будет варьироваться в пределах 250—300 км. И это очень достойно, учитывая стоимость машины.





Быстрая зарядка постоянным током спрятана спереди за пластиковой имитацией решетки радиатора. Здесь скрывается китайский разъем GB/T, не имеющий никакого смысла в наших краях. Для того чтобы пользоваться станциями быстрой зарядки, придется покупать переходник на CHAdeMO. Стоит эта штуковина недешево — $1000 по курсу. Разъем для медленной зарядки переменным током находится справа в задней части автомобиля. От обычной розетки зарядка с нуля до 100% займет около суток. От общественных зарядных «столбиков» заряд будет пополняться намного быстрее.





Для электрокара у Tiggo 3xe слишком большие крены кузова. Над шумоизоляцией китайцы тоже не сильно поработали — вероятно, она такая же, как у обычного Tiggo 2. Ни о каком «характере» не может идти и речи. Машина просто едет, поворачивает и останавливается. Серьезной настройкой подвески на таких автомобилях никто не занимается.

Вывод

После поездки на Tiggo 3xe 480 никакого «Хочу!» в голове не прозвучало. Автомобиль сделан откровенно дешево, и по многим мелочам замечаешь, что его создатели ориентировались на нетребовательную аудиторию. Например, тот же Volkswagen eUp, изначально проектировавшийся для ЕС, производит более приятное впечатление. Но у Tiggo 3xe 480 намного более емкая батарея, а значит, для реальной эксплуатации эта машина годится куда лучше немецкого «малыша». Да и прайс у Chery более гуманный.





В Electro-car говорят, что один экземпляр Tiggo 3xe 480 уже продан. Интересно, насколько хорошо пойдут продажи других китайских EV? Время покажет. Но уже сегодня можно сказать, что «электрички» в Беларусь прибывают не только с Запада. Например, по Минску уже давно катается Renault K-ZE, продающийся только в Китае. Если поток электрокаров из КНР будет увеличиваться, то и с запчастями вопросов не будет.

Выражаем благодарность компании Electro-car за предоставленный для теста автомобиль.