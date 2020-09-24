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Новый электрокар за $19 300. Изучаем особенности Chery Tiggo 3xe 480

24.09.2020 08:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Китайские автомобили завоюют мир». Так говорят уже лет 20, но в развитых регионах нашей планеты люди по-прежнему не знают, что такое Haval или BYD, и продолжают ездить на европейских машинах, «корейцах» или «японцах». Возможно, Китай откусит свой кусок глобального автомобильного пирога в пиковые годы развития электрокаров. По привычке многие белорусы выбирают электромобиль на аукционах США. А ведь мировым лидером в этом сегменте уже давно является Китай! Компания Electro-car решила попробовать возить в Беларусь электрокары с Востока. Пока рано делать какие-то выводы о перспективах данного направления, но первые «е-ласточки» уже прибыли в Минск. Это Chery Tiggo 3xe 480. Электромобиль стоит в Беларуси $19 300, а его запас хода составляет приличные 400 км. Мы прокатились на новинке и готовы поделиться своим мнением.

Электрокары Chery

Опыт производства электрических машин у Chery есть. Первые электромобили марки появились еще в 2010 году, за пару месяцев до старта продаж Nissan Leaf I и за два года до выхода на рынок Tesla Model S. Но долгое время китайский производитель выпускал исключительно компактные городские EV. Батарейка у них была чуть больше, чем в iPad, а реальный запас хода едва превышал пару-тройку десятков километров.

Новый электрокар за 300. Изучаем особенности Chery Tiggo 3xe 480

Попробовать себя в классе «взрослых» электрокаров Chery решила в 2018 году, поставив под капот компактного SUV Tiggo 2 электромотор и большую батарею. Автомобиль продается только в Китае под названием Tiggo 3xe (в Китае Tiggo 2 называется Tiggo 3x). Есть две версии: 400 с батареей на 49 кВт∙ч (запас хода — 350 км) и 480 с тяговым аккумулятором на 54 кВт∙ч (запас хода — 401 км). В Беларусь приехали «дальнобойные» версии, но не в самом богатом исполнении.

Новый электрокар за 300. Изучаем особенности Chery Tiggo 3xe 480

Привет от Volkswagen Golf II

С ходу отличить Tiggo 3xe от Tiggo 2 сможет не каждый. Мало того, что редкий белорусский автомобилист знает названия бензиновых моделей Chery, так тут еще и кузова одинаковые. EV-версию можно узнать разве что по решетке радиатора и отсутствию выхлопной трубы. Любопытно, что китайцы не утруждались переделкой заднего бампера и там остался вырез под патрубок выпускной системы. На экспорт машина не поставляется, а для своих «и так сойдет».

Новый электрокар за 300. Изучаем особенности Chery Tiggo 3xe 480

Габаритная длина автомобиля составляет 4200 мм, ширина — 1760 мм, а высота — 1570 мм. Tiggo 3xe, как и Tiggo 2, является чем-то средним между хетчбэком повышенной проходимости и кроссовером. Он крупнее, чем Renault Sandero Stepway, но компактнее, чем Renault Kaptur. После установки большой по размерам батареи под днищем, у машины слегка сократился дорожный просвет (составляет 150 мм).

Новый электрокар за 300. Изучаем особенности Chery Tiggo 3xe 480

Ругать экстерьер особо не за что. Обычный «китаец» конца 2010-х. Любопытно, что корни данной модели уходят к... Volkswagen Golf II. Вот так сюрприз! Дело в том, что Tiggo 2 построен на платформе Chery Very, который вы скорее знаете под брендом ZAZ Forza. В свою очередь Very лепили на тележке Chery Amulet. Последний как раз и был построен по лицензии на базе Seat Toledo первого поколения. Они даже внешне похожи. Ну а на какой базе построен Toledo, напоминать вам вряд ли надо.

Новый электрокар за 300. Изучаем особенности Chery Tiggo 3xe 480

Вот так в 2020-м продается электромобиль, в основе которого лежит многократно доработанная архитектура Volkswagen 1980-х годов. Конечно, вряд ли вам удастся обслуживать подвеску Tiggo 3xe 480 с помощью деталей от Golf II на разборках, но проблем с запчастями быть не должно.

Новый электрокар за 300. Изучаем особенности Chery Tiggo 3xe 480

— Мы специально выбрали для пригона данную модель. Бензиновый Tiggo 2 официально продается в Беларуси, и на него хватает запчастей. Следовательно, не будет проблем и с обслуживанием электрической версии модели. Кузовщина, подвеска, элементы салона есть в наличии. А двигатель и батарея в электрокаре обслуживания не требуют, — рассказали нам в Electro-car.

Новый электрокар за 300. Изучаем особенности Chery Tiggo 3xe 480

«Шайба» вместо рычага

Интерьер тоже почти точь-в-точь повторяет Tiggo 2. Только вместо оранжевых вставок здесь синие (от цвета кузова не зависит). Серьезно переделан лишь центральный тоннель, где вместо рычага коробки передач — «шайба» с выбором режимов езды. Есть D, N и R. В Китае многие производители не оставляют электромобилям режим Parking, считая, что «нейтралки» с ручником достаточно. Ручник механический, держит хорошо.

Новый электрокар за 300. Изучаем особенности Chery Tiggo 3xe 480

Кресла имеют не самую цепкую боковую поддержку. Несмотря на минимальное количество настроек кресла и руля, найти комфортное положение на водительском месте труда не составило. Но все равно в салоне нет ощущения уюта. То ли дело в дубовом пластике и куче эргономических просчетов, то ли дает о себе знать ужасный запах, которым славятся многие китайские автомобили бюджетного класса.





Дисплей мультимедийной системы имеет диагональ 8 дюймов. Картинка довольно качественная, а примитивность штатного меню развлекательного комплекса полностью компенсирует наличие официальной поддержки Apple Carplay и Android Auto.

Новый электрокар за 300. Изучаем особенности Chery Tiggo 3xe 480

У электрического Chery обычный кондиционер и аналоговая приборная панель, а автоматический режим у стеклоподъемников есть только на опускание. На центральной консоли расположились два воздуховода, экран мультимедиа и блок кондиционера. Чуть ниже — выемка для хранения мелочовки. Есть USB-выход. С одной стороны, подобная стилистика автомобильных интерьеров уже давно устарела, с другой — вроде все есть и даже, как правило, на своих местах. Хотелось бы более комфортных кресел и чтобы подлокотник был крупнее.

Новый электрокар за 300. Изучаем особенности Chery Tiggo 3xe 480

На приборной панели есть две аналоговые шкалы: спидометр и процент потребляемой (или рекуперируемой) энергии в данный момент. Экран по центру настолько неинформативен, что его можно было вообще убрать отсюда, оставив только индикатор режима езды и запаса хода. Зачем, например, сюда выводится показание оборотов двигателя? Рекуперация энергии происходит сразу после отпускания педали «газа». После нажатия тормоза машина сначала тормозит двигателем, собирая с катушек еще больше электроэнергии, и лишь потом в дело включается тормозная система.

Новый электрокар за 300. Изучаем особенности Chery Tiggo 3xe 480

Второй ряд пространством для ног не балует. Нет здесь и никаких развлечений типа откидного подлокотника или отдельных USB-выходов. При желании диван можно сложить, увеличив объем скромного багажника.

Новый электрокар за 300. Изучаем особенности Chery Tiggo 3xe 480

Как едет?

Tiggo 3xe 480, как и 400-я модель, оснащается одним мотором. Он расположен в традиционном месте — под капотом — и передает крутящий момент на переднюю ось. Отдача агрегата — 122 л. с. и 276 Н·м. Электромобиль не дарит взрывной динамики, но ездить на нем все равно приятно. До сотни разгоняется за 9—10 секунд. Но если постоянно набирать скорость с педалью в полу, то от обещанных 400 км хорошо если останется две трети.

Новый электрокар за 300. Изучаем особенности Chery Tiggo 3xe 480

Наиболее эффективная скорость для Chery — 60 км/ч. В таком режиме при оптимальных условиях автомобиль способен проехать на одном заряде 450—500 км. У среднестатистического водителя с равной пропорцией город/трасса реальный запас хода будет варьироваться в пределах 250—300 км. И это очень достойно, учитывая стоимость машины.

Новый электрокар за 300. Изучаем особенности Chery Tiggo 3xe 480

Быстрая зарядка постоянным током спрятана спереди за пластиковой имитацией решетки радиатора. Здесь скрывается китайский разъем GB/T, не имеющий никакого смысла в наших краях. Для того чтобы пользоваться станциями быстрой зарядки, придется покупать переходник на CHAdeMO. Стоит эта штуковина недешево — $1000 по курсу. Разъем для медленной зарядки переменным током находится справа в задней части автомобиля. От обычной розетки зарядка с нуля до 100% займет около суток. От общественных зарядных «столбиков» заряд будет пополняться намного быстрее.

Новый электрокар за 300. Изучаем особенности Chery Tiggo 3xe 480

Для электрокара у Tiggo 3xe слишком большие крены кузова. Над шумоизоляцией китайцы тоже не сильно поработали — вероятно, она такая же, как у обычного Tiggo 2. Ни о каком «характере» не может идти и речи. Машина просто едет, поворачивает и останавливается. Серьезной настройкой подвески на таких автомобилях никто не занимается.

Вывод

После поездки на Tiggo 3xe 480 никакого «Хочу!» в голове не прозвучало. Автомобиль сделан откровенно дешево, и по многим мелочам замечаешь, что его создатели ориентировались на нетребовательную аудиторию. Например, тот же Volkswagen eUp, изначально проектировавшийся для ЕС, производит более приятное впечатление. Но у Tiggo 3xe 480 намного более емкая батарея, а значит, для реальной эксплуатации эта машина годится куда лучше немецкого «малыша». Да и прайс у Chery более гуманный.

Новый электрокар за 300. Изучаем особенности Chery Tiggo 3xe 480

В Electro-car говорят, что один экземпляр Tiggo 3xe 480 уже продан. Интересно, насколько хорошо пойдут продажи других китайских EV? Время покажет. Но уже сегодня можно сказать, что «электрички» в Беларусь прибывают не только с Запада. Например, по Минску уже давно катается Renault K-ZE, продающийся только в Китае. Если поток электрокаров из КНР будет увеличиваться, то и с запчастями вопросов не будет.

Выражаем благодарность компании Electro-car за предоставленный для теста автомобиль.

Chery Tiggo 3xe 480 I, 2018 г.в., 15 000 км
белый, внедорожник, электро, автоматическая, передний привод
36 012 р.
13 900$ / 11 887€
Chery Tiggo 3xe 480 I, 2019 г.в., новый
белый, внедорожник, электро, автоматическая, передний привод
46 632 р.
17 999$ / 15 392€
Chery Tiggo 3xe 480 I e480, 2018 г.в., новый
красный, внедорожник, электро, автоматическая, передний привод
50 002 р.
19 300$ / 16 505€
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Теги: Минск
 
 
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«Китайские автомобили завоюют мир». Так говорят уже лет 20, но в развитых регионах нашей планеты люди по-прежнему не знают, что такое Haval или BYD, и продолжают ездить...
 
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