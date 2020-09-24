Экономика Беларуси и тайная инаугурация. Что будет дальше с рублем и доходами?

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Что произошло?



Вчера Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию. Впервые ни представителей белоруской элиты, ни зарубежных гостей, ни даже послов иностранных государств (в том числе РФ, Китая и Венесуэлы) на мероприятии не было. Как это событие скажется на экономике, и так переживающей сложный период, рассказал эксперт.

– Прежде всего, необходимо понять, что ничего принципиально не изменилось. Тот статус-кво, который сложился в последние недели, не поменялся. Мы и до этого прекрасно знали, что результаты выборов не признаются большинством белорусского общества, как не признаются и абсолютным большинством западных стран. Но при этом признаются отдельными государствами типа России, Китая и Венесуэлы. И во внутриэкономических и внешнеэкономических раскладах сам факт так называемой инаугурации ничего не изменил.

Как отреагировала биржа?

– Показательно, что информация об этом событии появилась во время торгов на БВФБ, и не внесла сколько-нибудь серьезных корректив в динамику изменения курсов валют. То, что белорусский рубль по большому счету никак не отреагировал на это известие (значительная коррекция произошла до того, как информация появилась у независимых СМИ и была обнародована), подтверждает, как мне кажется, что это действо само по себе ничего не значит для экономики.