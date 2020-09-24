Foreign Office: Тайная инаугурация подрывает репутацию Лукашенко

Источник материала: АФН

Тайная инаугурация Александра Лукашенко на пост президента Беларуси ещё сильнее дискредитирует его, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся сегодня в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа", - написал Рааб в среду в Твиттере.

Ранее в Госдепе США заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси после его инаугурации, передает Интерфакс.