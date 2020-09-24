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Стачком "Беларуськалия" призывает к всеобщей бессрочной стачке

24.09.2020 08:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Стачком ОАО "Беларуськалий" обратился ко всем гражданам страны с призывом к началу общенациональной бессрочной стачке.

«…диктатор в компании своих халдеев тайно короновал самого себя‼️Тем самым он нагло и цинично пробил последнее дно остатков законности в нашей стране. Теперь он просто политический труп, но ещё крепко держится посиневшими пальцами за власть. Поэтому нам нужно его дожать и сделать это как можно скорее. Для этого мы, начиная с 00:00 24.09.2020 года, призываем всех присоединиться к ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНО БЕССРОЧНОЙ СТАЧКЕ до полной и безоговорочной капитуляции преступного режима Лукашенко», - говорится в призыве стачкома.

Инициаторы стачки расценивают акт гражданского неповиновения в виде отказа от труда по политическим мотивам в качестве одного «из самых действенных инструментов ненасильственного сопротивления». В качестве примера приводится Франция, где в 1968 году почти 10-милионная забастовка привела к отставке Шарля де Голля.

«Поэтому останавливаем фабрики, заводы, предприятия и фирмы до тех пор, пока не отправим лукашизм на свалку истории», - говорится в призыве, который опубликован в телеграм-канале Стачкома.

 
 
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Стачком ОАО "Беларуськалий" обратился ко всем гражданам страны с призывом к началу общенациональной бессрочной стачке.
 
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