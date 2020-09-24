ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правозащитники: В Беларуси на акциях 23 сентября задержаны 259 человек

24.09.2020 08:35 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

После тайной инаугурации Лукашенко 23 сентября в Беларуси ОМОН и милиция задержали 259 человек.

Список задержанных по мере выяснения информации публикует правозащитный центр «Весна».

Как следует из примечаний, некоторым задержанным потребовалась медицинская помощь. Среди попавших в лапы силовиков оказались и несовершеннолетние.

Вчера для разгона протестующих силовики применили водометы. В тоже время официальные представители силовых структур не подтвердили применение оружия, светошумовых гранат и слезоточивого газа. Зато баллончиками с перцовой жидкостью правоохранители орудовали весьма активно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После тайной инаугурации Лукашенко 23 сентября в Беларуси ОМОН и милиция задержали 259 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тайная инаугурация подрывает репутацию Лукашенко - глава МИД Великобритании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика