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Правозащитники: В Беларуси на акциях 23 сентября задержаны 259 человек
Источник материала: АФН
После тайной инаугурации Лукашенко 23 сентября в Беларуси ОМОН и милиция задержали 259 человек.
Список задержанных по мере выяснения информации публикует правозащитный центр «Весна».
Как следует из примечаний, некоторым задержанным потребовалась медицинская помощь. Среди попавших в лапы силовиков оказались и несовершеннолетние.
Вчера для разгона протестующих силовики применили водометы. В тоже время официальные представители силовых структур не подтвердили применение оружия, светошумовых гранат и слезоточивого газа. Зато баллончиками с перцовой жидкостью правоохранители орудовали весьма активно.
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После тайной инаугурации Лукашенко 23 сентября в Беларуси ОМОН и милиция задержали 259 человек.
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