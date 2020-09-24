Какие пять наушников известный сайт назвал «Выбором покупателей» в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Беспроводные наушники приобретают все большую популярность — не в последнюю очередь за счет того, что в современных смартфонах «классического» гнезда 3,5-мм почти не осталось. Мы посмотрели, какие гарнитуры сейчас выбирают в Беларуси, и рассказываем о пяти наиболее популярных — известный сервис подбора гаджетов назвал их «Выбором покупателей».

Для этого мы открыли «Яндекс.Маркет», отсортировали девайсы по популярности с приоритетом для нашего региона и посмотрели, какие из них отмечены плашкой «Выбор покупателей».



Фото: pixabay.com

Наверное, в особом представлении эта гарнитура не нуждается — AirPods от Apple являются одними из самых популярных TWS-наушников в мире. Вторая версия оснащается зарядным чехлом, который может восполнять энергию беспроводным способом.

Сами наушники весят всего по 4 грамма, от одного заряда работают около пяти часов (зарядный кейс дает дополнительные 24 часа). AirPods могут подсоединяться как к устройствам от Apple, так и к гаджетам на Android. Впрочем, с устройствами самого производителя наушники работают лучше. В отзывах покупатели в основном хвалят модель за высокую надежность и удобную эргономику.





Популярная бюджетная модель китайской компании. По словам самого производителя, от обычных AirDots они отличаются «более стабильным и быстрым сопряжением с мобильными гаджетами, а также наличием игрового режима со сниженной задержкой».

Сама гарнитура работает около четырех часов подряд, кейс дает еще 12 часов. Кроме того, Redmi AirDots S защищены от брызг по стандарту IPX4. А еще заявлена система «шумоподавления DSP». Правда, она скорее нацелена на подавление шумов во время разговоров, а не прослушивания музыки. В отзывах в основном хвалят достойное качество звучания для гарнитуры этой стоимости, эргономику и низкую цену.





Первая полноразмерная модель в подборке с поворотными чашками и складным оголовьем, а также батареей на 300 мА·ч. По словам компании-производителя, на одном заряде наушники могут протянуть до 16 часов, при этом есть функция быстрой зарядки (5 минут заряда хватит для работы в течение часа). Разумеется, устройство может работать с большинством других девайсов — соединение идет по Bluetooth.

В отзывах люди в основном хвалят относительно невысокую цену, стабильное соединение и удобную посадку на голове. Кто-то написал, что JBL T500BT «выглядят дороже своей цены».





Одна из главных особенностей этой модели — функция активного шумоподавления (ANC). Конечно, из-за формы вкладышей, а не затычек некоторые звуки все же могут «проникать» извне. Но в целом функция работает хорошо. Сама гарнитура весит 9 граммов, соединяется как со смартфонами на Android, так и iOS и работает на одном заряде порядка четырех часов подряд. Кейс с поддержкой беспроводной зарядки дает еще около 20 часов.

В отзывах кроме упомянутого выше ANC хвалят «элегантный стиль» и более ощутимые басы в сравнении с теми же AirPods.





Еще одна накладная модель от хорошо известного производителя со складной конструкцией и возможностью работы на одном заряде до 30 часов (сами «уши» заряжаются порядка трех часов). При желании эту гарнитуру можно подключить к другому устройству и по проводу. Как и в предыдущих рассмотренных нами моделях, в Marshall есть встроенные микрофоны — значит, в них можно разговаривать.

В комментариях покупатели отмечают в первую очередь хорошее качество звучания. В частности, пишут, что к плюсам относятся выраженные басы. Второй плюс, о котором уже говорилось выше, — длительное время автономной работы.