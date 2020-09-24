«Обыски, аресты и угрозы стали для нашей семьи обыденностью». История любви Алексея и Юлии Навальных

Источник материала: Tut.by

И без того популярное имя российского оппозиционного политика Алексей Навального в последние недели ни на день не исчезало из новостных хроник. Случай с его отравлением потряс, без преувеличения, весь мир. Сейчас Алексей идет на поправку (вчера его выписали из стационара немецкой клиники Сharite) и даже стал проявлять активность в социальных сетях.

Одной из первых его публикаций стал пост благодарности любимой супруге. Все это время она, как, впрочем, и все 20 лет их совместной жизни, находилась рядом, поддерживала и сражалась за его жизнь. Алексей и Юлия Навальные — история одной настоящей семьи.

Будущий популярный политик России и его супруга познакомились в мае 1998 года. Оба по отдельности приехали отдыхать в Турцию. В Москву возвращались уже вместе. Курортный роман не остался лишь приятным воспоминанием, а стал началом для серьезного чувства. У них было много общих интересов. А как иначе? Она — выпускница факультета международных и экономических отношений Российского экономического университета имени Плеханова, аспирантка. Он — только-только окончил юридический факультет Российского университета дружбы народов. Юные (каждому из них было по 22 года) влюбленные стали встречаться, а спустя два года, в августе 2000 года, поженились.

— Я не выходила замуж за перспективного юриста и не выходила замуж за оппозиционного лидера. Я выходила замуж за молодого человека по имени Алексей — человека, с которым было с самого начала понятно, что возможны крутые обороты, поэтому ничего неожиданного для меня не произошло, — позже расскажет Юлия в одном из интервью.

Уже через год в их семье стало на одного человека больше. Родилась дочь Даша. Второй раз родителями чета Навальных стала в 2008-м: тогда появился на свет их сын Захар. Отныне львиную долю своего времени Юлия отдавала воспитанию детей. Главный принцип: никогда ничего не скрывать от сына и дочки. Даже когда Алексей отбывал очередное наказание в следственном изоляторе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях либо их организацию, она всегда говорила детям, где именно сейчас находится их отец.

— Лет в пять или даже в четыре года Даша, когда ее спросили в детском саду, чем занимается ее папа, ответила, что он работает на митингах, а во втором классе она сказала, что папа борется с жуликами. Для нее абсолютно нормально, что папа этим занимается, она в курсе всего. Она поддерживает и понимает, что он борется за правое дело. Я очень горжусь своим мужем. Он всегда поступает по совести. И я счастлива за него — каждую секунду жизни. Он говорит прямо, честно и открыто. Он по-настоящему свободный человек.

Сама Юлия также никогда не оставалась в стороне от политики. Активно участвовала в митингах оппозиции, работала со СМИ, занималась общественными проектами. В модном гардеробе первой леди протестного движения немало худи и футболок с программными заявлениями. Однако (и Юлия все время сама это подчеркивает) влиять на решения, принимаемые Алексеем, она не может, да и не собирается.

— Я поддерживаю его взгляды, но не лезу с советами по работе. Я искренне понимаю, что он хочет, чтобы жизнь изменилась к лучшему. Все, чем он занимается, он делает не для себя.

А вот ответить на провокации в адрес супруга, когда он сам по объективным причинам не может этого сделать, Юлии совсем не сложно. Когда глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал находящегося под арестом Навального на дуэль, пообещав превратить его в «отбивную», женщина смело парировала:

— Много хороших людей пишут мне и спрашивают, что я думаю по поводу «видеообращения» главы Росгвардии Золотова к моему мужу. Расцениваю ли как угрозу. Не боюсь ли за семью. Отвечу здесь. Конечно, я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь.

Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову, — презрение. Я презираю его как вора и труса. Он трус, потому что выпустил свое «обращение» именно в тот момент, когда мой муж под арестом и не может не то что ответить, а даже посмотреть «обращение». Он трус, потому что для своего ролика вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени тумба-юмба. Хочет нам всем показать, какой он крутой и что имеет целую армию для защиты личных интересов своих хозяев и себя. Хотя эта армия существует на наши налоги.

Он трус, потому что так и не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и подкрепленных железными доказательствами. Наша семья уже много лет живет так, что обыски, аресты и угрозы стали обыденностью. Ну вот сейчас еще один жулик угрожает. Одним больше, одним меньше — какая разница. Я их не боюсь. И всех призываю не бояться.

Алексей поблагодарил жену за откровенность и смелость.

— Мой лучший друг — это моя жена. Я часто говорю ей: «Я не могу лежать на диване и есть, если ты на меня не смотришь». Самая популярная цитата из «Симпсонов» у нас в семье.

А еще эта семья, когда у них наконец-то получается собраться всем вместе, не только смотрит «Симпсонов» по вечерам, но и обожает посещать театральные постановки, ездить с друзьями на дачу, сражаться в компьютерных битвах. В общем, все как у обычных людей, а не у небожителей из власть имущих. Живут в самой обычной квартире, расположенной в не самом престижном районе Марьино. Алексея и Юлию запросто можно встретить в московском метро или супермаркете, выбирающих продукты для ужина. Не прячутся от людей за черными очками и кепками, а когда их просят о совместном фото — всегда соглашаются.

В минувшем августе произошла трагедия, которая чуть было не поставила точку в истории Алексея и Юлии. СМИ сообщили об экстренной госпитализации Навального. Мужчина почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Пилоты среагировали незамедлительно: самолет приземлился в промежуточной точке — городе Омске. Алексея отправили в реанимацию одной из местных клиник. Предварительный диагноз звучал страшно: отравление неизвестным веществом (позже омские медики назовут состояние политика «нарушением обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, ядов в крови и моче Навального найдено не было»).

Юлия, узнав о случившемся, поспешила к супругу. Но ее к нему не пустили. У Юлии потребовали оригинал свидетельства о браке, ведь без него «не следует, что она супруга пациента». Главврач заведения отказывался общаться с женщиной. Как и отказывался дать разрешение на перевод пациента в европейскую клинику.

— Я очень тебя люблю. Все обязательно будет хорошо. Мы всегда справлялись, должны справиться и сейчас. Спасибо всем за поддержку, — написала Юлия в своем инстаграме.

Она и вправду со всем справилась. Сломала систему — и 22-го августа Навального перевезли в одну из немецких клиник, где подтвердилось, что политик был отравлен.

В Германии Юлия наконец-то смогла неотлучно быть рядом со своим любимым человеком. 26-го августа у них была двадцатая годовщина свадьбы. В этот день они были вместе, пусть даже один из них был без сознания.

К счастью, Алексей довольно скоро пошел на поправку. Сначала его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, а потом разрешили сделать первые после отравления шаги. Появились и его первые посты в социальных сетях. И один из них, конечно же, был про любовь.

— У нас с Юлей 26 августа была годовщина — 20 лет свадьбы, но я даже рад, что пропустил и могу это написать сегодня, когда знаю о любви немного больше, чем месяц назад.

Вы, конечно, сто раз видели такое в фильмах и читали в книжках: один любящий человек лежит в коме, а другой своей любовью и беспрестанной заботой возвращает его к жизни. Мы, конечно, тоже так действовали. По канонам классических фильмов о любви и коме. Я спал, и спал, и спал. Юля приходила, говорила со мной, пела мне песенки, включала музыку. Врать не буду — ничего не помню.

— Зато расскажу вам, что точно помню сам. Вернее, вряд ли это можно назвать «воспоминание», скорее набор самых первых ощущений и эмоций. Однако он был для меня так важен, что навсегда отпечатался в голове. Я лежу. Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придёт Она. Кто она — неясно. Как она выглядит — тоже не знаю. Даже если мне удаётся разглядеть что-то расфокусированным взглядом, то я просто не в состоянии запомнить картинку. Но Она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и ее жду. Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У неё нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеётся. Она рассказывает мне что-то. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать.

Ни одну секунду не сомневаюсь, что у этого есть научное объяснение. Ну, типа, я улавливал тембр голоса жены, мозг выделял дофамины, мне становилось легче. Каждый приход становился буквально лечебным, а эффект ожидания усиливал дофаминовое вознаграждение. Но как бы ни звучало классное научно-медицинское объяснение, теперь я точно знаю просто на своём опыте: любовь исцеляет и возвращает к жизни. Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии.

— Алексей обязательно поправится, и мы снова будем смеяться над ним и ныть всей семьей, что не хотим фотографироваться для его инстаграма тысячу раз в день, — уверена Юля. Ее уверенность разделяет множество людей, поддерживающих ее мужа. «Мы еще услышим фамилию Навальный, — пишут они в комментариях к Юлиным постам. — И это будут точно не больничные новости».