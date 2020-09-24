Психолог назвала три проблемы тех, кто не может найти любовь. И подсказала, как это исправить

Источник материала: Tut.by

«Все подруги уже замужем, а я одна и никому не нужна», — даже если мы вроде бы счастливы, нет-нет, да и закрадется такая мысль при отсутствии спутника жизни. Как найти любовь? Где? И чего не стоит делать, чтобы не совершить ошибку при поиске избранника? Задали все эти вопросы психологу Нелли Семенчук, чтобы попробовать вместе найти ответы. Кстати, забегая вперед, скажем: если такие мысли появляются, то повод задуматься — может быть, не все у вас так гармонично, как вы думаете.



Нелли СеменчукКогнитивно-поведенческий и телесно ориентированный терапевт, стаж более 5 лет

Сразу к делу: как и где найти любовь

Вопрос, где найти любовь, самый актуальный во все времена: многие действительно приходят с ним к психологу.

— Помните, как в фильме «Москва слезам не верит» было? «На кладбище хорошо знакомиться с вдовцами». На самом деле же найти любовь можно где угодно. Раньше практически единственным таким местом были дискотеки, сейчас вот на митингах модно знакомиться, — улыбается Нелли. — А у одной моей знакомой был и вовсе курьезный случай: она зацепилась каблуком за ступеньку транспорта и «выпала» прямо в руки своему будущему мужу.

Но если говорить серьезно: увы, это не сработает просто так. Посыл должен быть другой. Нужно искать любовь не где-то вокруг, а в своем сердце:

— Начать стоит с любви к себе. Когда вы начинаете любить себя, тогда найдется и место рядом с вами — для человека, который тоже вас полюбит. Секрет в том, что любить себя — значит принимать себя. Только тот, кто научился делать это, может полюбить и принять другого человека, — говорит психолог. — Этим же можно объяснить и то, что некоторым «любовь» приносит страдания: в первую очередь проблему стоит искать в себе. Настоящая любовь дарит только радостные чувства.



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Как понять, что вы себя приняли? Нелли Семенчук считает: это произойдет тогда, когда вам станет комфортно и спокойно жить в одиночестве. В таком случае вдвоем с любимым будет только еще лучше.

Чего точно не стоит делать при поиске любви

Допустим, свою потенциальную любовь вы встретили. Психолог рекомендует: не стоит пытаться идеализировать своего избранника.

— Старайтесь реально смотреть на вещи. Замечайте не только достоинства, но и недостатки. Трезво оценивая происходящее, вы лучше будете понимать и узнавать человека, — напоминает Нелли. — Пусть к этому надо приложить усилие сейчас, но это облегчит дальнейший путь построения отношений.

Важно также помнить, кого обычно любят. Вернее, что именно. Все-таки мы влюбляемся не в самого партнера, а в то, что он нам дает.

— Самый банальный пример: вам нравится, как мужчина ухаживает, дарит подарки, цветы, заботится, — перечисляет психолог. — Вы постепенно влюбляетесь в такую заботу — это начинает нравиться. Проблемный момент наступает тогда, когда мужчина закономерно перестает это делать или начинает делать в меньшем объеме. В итоге партнер может оставаться с вами, не иметь любовницы, но вам будет казаться: все, хочу уйти.



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По этим же причинам опасный путь — строить из себя того, кем вы не являетесь, примерять чужую роль. На это легко сразу обратить внимание при выборе избранника:

— Бывает такое, что женщина, приметив мужчину, чувствует странное напряжение. Начинает странно смеяться, теряться, давать несуразные ответы, жеманничать… Это только отталкивает противоположный пол, — замечает Нелли. — Мужчин это тоже касается. Не надо придумывать себя заново. Ваш собеседник подсознательно «прочитает»: все это — ненастоящее.

К ненастоящему, заверяет психолог, людей никогда не тянет всерьез. Постарайтесь не терять при новых знакомствах легкость, непосредственность, будьте даже спонтанными.

— Именно эти качества — залог привлечения противоположного пола. В своей естественности вы сможете истинно прочувствовать, насколько вас правда привлекает этот человек — и духовно, и физически. «Химия» не происходит в напряжении.



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Еще одна проблема в том, что многие живут где-то в своих «идеальных отношениях», но не в тех, которые у них есть здесь и сейчас.

— Простой пример. Девушка встречается с парнем продолжительное время и думает: «Ах, когда мы уже поженимся? Наверное, через годик-другой». И все: она живет уже этими мыслями. А парень может даже не знать об этом! — поясняет Нелли. — Проходит тот самый «годик-другой», предложения нет, а она все еще в надеждах. «Скоро-скоро». Так появляется напряжение. Чтобы построить здоровые отношения (что по сути и подразумевает жить в любви), нужно проживать настоящее время.

Такой шаблон поведения постепенно разрушает отношения. Психолог советует такое упражнение: попробуйте каждый день представлять, что завтра уже не будет, поэтому значения оно не имеет, поэтому надо, чтобы хорошо было сегодня.

— Возвращаясь к примеру: когда вы поженитесь, лучше или иначе не будет. Отношения прекрасны только тогда, когда вы их проживаете.

Так все-таки: почему любовь не приходит? Вроде бы я делаю все правильно

Нелли Семенчук предлагает вспомнить ощущения из детства:

— В то время нам была нужна по сути только любовь родителей — мы делали все для этого. То же самое и с партнером: мы стараемся, чтобы получить любовь от него. Но не всегда можем правильно донести до человека, что мы этой любви от него хотим.



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По мнению специалиста, в этих «неправильных» случаях есть две крайности, обе «растут» с малых лет. Первая: все вокруг должны меня любить, то есть ожидание или даже требование любви. Вторая: установка, что вы не достойны любви, а значит, никто и никогда вас не полюбит.

— В первом случае партнер просто не выдержит: скорее всего, он будет чувствовать односторонние отношения. Мол, он постоянно «должен», «должен», «должен»… — повторяет Нелли. — Во втором случае отсутствие веры в то, что вас могут полюбить, ведет к простому избеганию. Даже если о вас кто-то заботится, установка «это он сейчас такой, а завтра он уйдет» мешает чувствам раскрыться. Это самосбывающееся пророчество.

Специалист снова подчеркивает то, с чего начали: если вы себя по-настоящему любите, таких крайностей просто не случается.