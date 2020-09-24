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В Толочинском районе из погрузчика выпала и погибла молодая девушка

24.09.2020 08:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Толочинском районе вечером 23 сентября из кабины погрузчика выпала и погибла 26-летняя девушка, сообщает ГАИ региона.


Водитель погрузчика «Амкодор» рассказал, что подвозил в кабине 26-летнюю девушку.

Во время движения дверь кабины была открыта. При разъезде со встречным автомобилем пассажирка выпала из погрузчика.

Девушка получила смертельные травмы.

Проводится проверка.

 
 
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Во время движения дверь кабины была открыта. При разъезде со встречным автомобилем пассажирка выпала из погрузчика.
 
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