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В Толочинском районе из погрузчика выпала и погибла молодая девушка
Источник материала: Tut.by
В Толочинском районе вечером 23 сентября из кабины погрузчика выпала и погибла 26-летняя девушка,
Водитель погрузчика «Амкодор» рассказал, что подвозил в кабине 26-летнюю девушку.
Во время движения дверь кабины была открыта. При разъезде со встречным автомобилем пассажирка выпала из погрузчика.
Девушка получила смертельные травмы.
Проводится проверка.
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Во время движения дверь кабины была открыта. При разъезде со встречным автомобилем пассажирка выпала из погрузчика.
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