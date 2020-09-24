Инаугурация и ее последствия. Аналитики о тайном событии

Вся процедура инаугурации заняла около 40 минут.





Вопреки закону о президенте, не было также трансляции события ни по государственному радио, а ни по телевидению. Утром пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт не стала называть дату инаугурации, но пообещала сделать это «ближе ко времени» церемонии. Вместо этого через 2,5 часа появилось сообщение, что церемония состоялась.





расспросили белорусских политологов и аналитиков о том, как они видят причины проведения именно такой инаугурации и ее последствия. Корреспонденты belsat.euбелорусских политологов и аналитиков о том, как они видят причины проведения именно такой инаугурации и ее последствия.

Андрей Казакевич, директор института «Политическая сфера»

«Сегодняшняя инаугурация показала то, насколько неуверенно чувствуют себя действующие власти. Ощущают всю хрупкость своих политических устоев. Насколько они беспокоятся за реакцию общества и международного сообщества, что в итоге такое важное и торжественное событие как инаугурация происходит тайно, да еще с нарушением законодательства. Это однозначно свидетельствует о том, что власти себя чувствуют очень неуютно.





На ближайшие выходные инаугурация станет очень важным стимулом для людей выйти и продемонстрировать свое несогласие с правлением Лукашенко. Думаю, что ближайшие акции протеста будут иметь больший масштаб, чем это было неделю назад.





Что касается реакции международного сообщества, то для России, наверное, это ничего не меняет. Я думаю, что Москва была в курсе этих дел, так как они все-таки настаивают на конституционной реформе, а не на новых выборах сразу.





Что касается Запада, то фактически уже с сегодняшнего дня Лукашенко могут признать не имеющим легитимных полномочий. Юридически старые полномочия складываются, потом происходит инаугурация и вступление в должность. Резолюция Европейского парламента фиксировала в качестве даты окончания полномочий [Лукашенко. – Ред. Belsat.eu] начало ноября. Однозначно реакция [Запада на инаугурацию. – Ред. Belsat.eu] будет негативной, но глубину этого негатива пока трудно сказать. Наверное, инаугурация только усложнит позицию Лукашенко, ведь так бы он имел еще полтора месяца для каких-то маневров, если бы его легитимность как главы государства абсолютно не ставилась бы под вопрос. Сейчас, я думаю, начинается уже отсчет неопределенности, серой зоны в двусторонних отношениях».

Ярослав Романчук, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса

«Такое проведения инаугурации еще раз подчеркивает то, что Александр Лукашенко сам не уверен, что он выиграл эти выборы. Он противопоставил себя, очевидно, большинству народа. И то, что он очистил центр Минска , ничего никому не сказал и не пригласил на это торжество, свидетельствует о том, что он не верит даже своим чиновникам, своим депутатам, ведь таким образом праздник не организовывается.





Он говорит, что защищает свои ценности. Но какие ценности? Ценности насилия, террора? Он говорит, что защищает мирную жизнь. Но именно он послал ОМОН уничтожать мирную жизнь. Суверенитет и независимость? Но сегодня как никогда они находятся на границе. Он по сути создал врага внутри страны, который разрушает нашу жизнь, наших людей, наше будущее.





И такой способ инаугурации свидетельствует, что он сам не знает, как закончится его политическая карьера. Как закончатся те политические проекты, которые он возглавляет.





Люди, которые видят реальность, факты, никогда не сдадутся и будут еще более уверены в том, что правда за ними, что свободу и справедливость нужно защищать. Конфликт будет расширяться, пока власти не сядут за стол переговоров с широким общественным сообществом, с политической оппозицией и с повесткой дня освобождения всех политических заключенных и наказания тех, кто виновен в пытках и убийствах. Пока не будет определена дата новых президентских выборов, это противостояние будет продолжаться.





А такое проведение инаугурации – это еще один плевок в Беларусь, в белорусов».

Валерий Карбалевич, эксперт Аналитического центра «Стратегия»

«Власти не захотели делать инаугурацию открыто, как праздник для всего белорусского народа, так как боялись массовых протестов вокруг места, где проходит инаугурация. И эти протесты могли закончиться какими-то стычками с правоохранительными органами. Возможно, какие-то жертвы могли быть. Но во всяком случае такая картинка на телеэкранах испортила бы эту процедуру. Поэтому власти решили лучше сделать ее тайно. Это тоже некрасиво, ведь тайная инаугурация еще раз засвидетельствовала ту сомнительную легитимность сегодняшнего статуса Александра Лукашенко, которая получилась в результате выборов. Но из двух зол власти решили выбрать меньшее – тайную инаугурацию.





Не думаю, что это как-то повлияет на какие-то процессы внутренние или внешнеполитические. Иностранные субъекты все определились с оценкой выборов и легитимности Лукашенко. И внутри страны те, кто не верит в легитимность избрания Лукашенко, они и не будут верить. И факт инаугурации никак на это не повлияет».

Сергей Николюк, эксперт Независимого института социально-экономических и политических исследований

«Согласно одному из наиболее глубоких социальных мыслителей России Симону Кордонскому, следует отличать действительность – происходящее в публичном пространстве – от происходящего на самом деле. Инаугурация – это как раз то, что происходит в такой действительности. Она является важным результатом выборов, прошедших в этой действительности.





Эту действительность характеризуют два прекрасные мема, рожденные Лукашенко: о том, что у нас «государство для народа», и о том, что Беларусь – «страна, удобная для жизни». И оказывается, что в стране, удобной для жизни, даже для самого ее главного архитектора жизнь может быть удобной только за высоким ограждением Дворца Независимости. Как показали последние события с его сыном и его внучками [они забрали документы из Лицея БГУ. – Ред. Belsat.eu], они не могут свободно и без охраны жить в стране, удобной для жизни.





И это очень важный и, к моей радости, промежуточный итог создания такой страны. И все, что произошло до 9 августа, и то, что происходит после, является дальнейшим уменьшением этой системы. При этом не стоит полагать, что ее бенефициары – это какие-то считанные люди. Есть ядро, которое сегодня собралось во Дворце Независимости. Но на самом деле есть большое количество людей, в том числе – не могу сказать «люди в погонах», скорее – «люди с дубинками», которые профессионально махали дубинками не из-за любви к Лукашенко, а потому, что защищали свои собственные интересы. А «государство для народа» все сделало, чтобы у этих людей были отдельные интересы от интересов большинства. Поэтому впереди еще тяжелая борьба, но процесс пошел.





И инаугурация – это настолько знаковое событие, которое фиксирует очень важный этап в развитии белорусского «государства для народа» и «страны, удобной для жизни». Легитимности, конечно, в глазах большей части населения она не добавит ни на грош, а скорее, если она там какая-то осталась, снизит ее до размеров, которые можно рассмотреть только в электронный микроскоп».





По официальным данным, 9 августа на президентских выборах победу одержал Александр Лукашенко, который руководит Беларусью с 1994 года. Вместе с тем оппоненты считают результаты выборов сфальсифицированными, а их настоящим победителем – Светлану Тихановскую.

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты, на воскресных акциях количество участников регулярно превышает 100 тысяч человек. Против демонстрантов власти применяют насилие и задержания. По подсчетам правозащитников, с начала выборов в Беларуси были задержаны более 14 тыс. человек, многие из них были избиты, некоторые изнасилованы, по крайней мере 6 человек погибли. По уголовным делам задержаны более 250 человек.









Поздравили же его с победой только руководители Азербайджана, Армении, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Турции и Узбекистана.