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Тренер юношеской хоккейной сборной Беларуси Александр Руммо покинул свой пост
Источник материала: Партизан
Александр Руммо покинул пост главного тренера юношеской сборной Беларуси (U-17) по хоккею. Об этом сообщает
Ранее Руммо подписал письмо спортсменов против насилия и фальсификации выборов. Всего открытое письмо подписали более 600 атлетов и работников отрасли.
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Александр Руммо покинул пост главного тренера юношеской сборной Беларуси (U-17) по хоккею. Об этом сообщает tut.by.
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