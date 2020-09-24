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Евродепутат: Инаугурация Лукашенко — реализация «сочинского плана»

24.09.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александру Лукашенко не понадобилось бы проводить инаугурацию тайно, будь он настоящим победителем выборов, заявили евродепутаты.



Евродепутат Пятрас Ауштрявичюс, докладчик Европарламента по Беларуси, сказал Deutsche Welle, что инаугурация Александра Лукашенко — это часть договоренностей между Лукашенко и Владимиром Путиным во время их встречи в Сочи 14 сентября.

«Я думаю, мы видим реализацию "сочинского плана". То, о чем договорились (в Сочи. - Ред.), до сих пор держат в тайне от нас. Только благодаря поддержке Путина Лукашенко решился пойти на инаугурацию, хотя народ его отверг и не считает легитимным», — отметил Ауштрявичюс в интервью DW.

Евродепутат считает, что после инаугурации будут сделаны другие шаги из сочинского плана», о которых общественность пока не знает.

«Но то, что эти два человека (Лукашенко и Путин. — Ред.) решили и сейчас реализуют, — это не принесет ничего хорошего ни Беларуси, ни Европе. Это поставит под угрозу существование Беларуси, стабильность в Европе и региональную безопасность», — добавил Ауштрявичюс.
 
 
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Александру Лукашенко не понадобилось бы проводить инаугурацию тайно, будь он настоящим победителем выборов, заявили евродепутаты.
 
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