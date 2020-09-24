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Евродепутат: Инаугурация Лукашенко — реализация «сочинского плана»
Источник материала: Партизан
Александру Лукашенко не понадобилось бы проводить инаугурацию тайно, будь он настоящим победителем выборов, заявили евродепутаты.
Евродепутат Пятрас Ауштрявичюс, докладчик Европарламента по Беларуси, сказал
«Я думаю, мы видим реализацию "сочинского плана". То, о чем договорились (в Сочи. - Ред.), до сих пор держат в тайне от нас. Только благодаря поддержке Путина Лукашенко решился пойти на инаугурацию, хотя народ его отверг и не считает легитимным», — отметил Ауштрявичюс в интервью DW.
Евродепутат считает, что после инаугурации будут сделаны другие шаги из сочинского плана», о которых общественность пока не знает.
«Но то, что эти два человека (Лукашенко и Путин. — Ред.) решили и сейчас реализуют, — это не принесет ничего хорошего ни Беларуси, ни Европе. Это поставит под угрозу существование Беларуси, стабильность в Европе и региональную безопасность», — добавил Ауштрявичюс.
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Александру Лукашенко не понадобилось бы проводить инаугурацию тайно, будь он настоящим победителем выборов, заявили евродепутаты.
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