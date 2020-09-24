Правозащитники: вечером 23 сентября задержаны более 200 человек





На фото: начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Николай Карпенков с дубинкой и мужчины без знаков различий на Немиге.





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