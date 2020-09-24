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Премьер-министр Польши назвал главное условие для суверенитета Беларуси

24.09.2020 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению главы польского правительства Матеуша Моравецкого, тайная инаугурация в Минске свидетельствует об осознании Александром Лукашенко того, что он сделал, сфальсифицировав результаты выборов.

Премьер-министр Польши назвал главное условие для суверенитета Беларуси

Он подтвердил позицию Кабинета министров Польши по Беларуси, которая «должна быть суверенной». По его словам, необходимым для этого условием являются «честные выборы, в ходе которых белорусы, а не репрессивный аппарат, выберут власть».

«Выборы, которые не являются демократичными, не могут означать признания кого-либо президентом страны», — написал Матеуш Моравецкий на своей странице в соцсети.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению главы польского правительства Матеуша Моравецкого, тайная инаугурация в Минске свидетельствует об осознании Александром Лукашенко того, что он сделал,...
 
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