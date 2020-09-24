|
Премьер-министр Польши назвал главное условие для суверенитета Беларуси
Источник материала: Навiны
По мнению главы польского правительства Матеуша Моравецкого, тайная инаугурация в Минске свидетельствует об осознании Александром Лукашенко того, что он сделал, сфальсифицировав результаты выборов.
Он подтвердил позицию Кабинета министров Польши по Беларуси, которая «должна быть суверенной». По его словам, необходимым для этого условием являются «честные выборы, в ходе которых белорусы, а не репрессивный аппарат, выберут власть».
«Выборы, которые не являются демократичными, не могут означать признания кого-либо президентом страны», —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению главы польского правительства Матеуша Моравецкого, тайная инаугурация в Минске свидетельствует об осознании Александром Лукашенко того, что он сделал,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)