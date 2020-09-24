Премьер-министр Польши назвал главное условие для суверенитета Беларуси

По мнению главы польского правительства Матеуша Моравецкого, тайная инаугурация в Минске свидетельствует об осознании Александром Лукашенко того, что он сделал, сфальсифицировав результаты выборов.





Он подтвердил позицию Кабинета министров Польши по Беларуси, которая «должна быть суверенной». По его словам, необходимым для этого условием являются «честные выборы, в ходе которых белорусы, а не репрессивный аппарат, выберут власть».