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Что будет с погодой в четверг
Источник материала: Навiны
В четверг, 24 сентября, погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы.
По прогнозам синоптиков, днем в западной части республики скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.
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В четверг, 24 сентября, погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с...
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