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Что будет с погодой в четверг

24.09.2020 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В четверг, 24 сентября, погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы.

Что будет с погодой в четверг
Фото с сайта meme-arsenal.com

По прогнозам синоптиков, днем в западной части республики скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.

  • Брест +25..+27°C (вероятность осадков 30-40%);
  • Витебск +21..+23°C;
  • Гомель +23..+25°C;
  • Гродно +24..+26°C (вероятность осадков 30-40%);
  • Могилев +21..+23°C;
  • Минск +22..+24°C.
 
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В четверг, 24 сентября, погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с...
 
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