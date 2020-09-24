Город не едет: восьмибалльные пробки образовались в Минске утром в четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Утром в четверг в Минске наблюдаются восьмибалльные пробки, так оценивает дорожную обстановку в столице сервис "Яндекс. Пробки".

Заторы на дорогах города начали образовываться около 8 часов утра. С этого момента ситуация на дорогах оценивается сервисом в семь-восемь баллов из десяти. Пробки образовались не только в центре города, где машины стоят практически каждое утро, но и на кольцевой автодороге. Местами по городу случились аварии, они обозначены на карте сервиса.

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