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Город не едет: восьмибалльные пробки образовались в Минске утром в четверг
24.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен - Sputnik. Утром в четверг в Минске наблюдаются восьмибалльные пробки, так оценивает дорожную обстановку в столице сервис "Яндекс. Пробки".
Заторы на дорогах города начали образовываться около 8 часов утра. С этого момента ситуация на дорогах оценивается сервисом в семь-восемь баллов из десяти. Пробки образовались не только в центре города, где машины стоят практически каждое утро, но и на кольцевой автодороге. Местами по городу случились аварии, они обозначены на карте сервиса.
Последует
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По сообщениям очевидцев, на некоторых участках дорог водители в знак протеста останавливают движение или движутся с минимальной скоростью.
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