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Сергеев: интеграция Беларуси и России должна идти так, как прописано в договоре
24.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инаугурация Александра Лукашенко состоялась 23 сентября, белорусский лидер
"Страница перевернута, наступает этап конституционной реформы, которая была объявлена властями. Сейчас нужно переходить к реформированию государства, сделать его более динамичным, более современным, с более высокой ролью общественности. Нужно идти по пути дальнейшей интеграции с Российской Федерацией, так как все события показали, что единственным естественным союзником Республики Беларусь, заинтересованным в развитии белорусской государственности, является Россия", – сказал собеседник Sputnik.
По мнению эксперта, все "западные друзья" показали, что видят в Беларуси элемент "санитарного кордона" против Российской Федерации и территорию для столкновения геополитических центров силы, которые сейчас активно формируются.
"Союзный договор и ОДКБ показали свою эффективность. И в условиях геополитической нестабильности важно оказывать общественное воздействие на белорусские власти, чтобы процесс интеграции с Россией шел так, как прописано в Союзном договоре", – отметил Сергеев.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов).
Комментарий политического эксперта Николая Сергеева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Россия является единственным и естественным союзником Беларуси, утверждает белорусский политический эксперт, публицист Николай Сергеев.
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