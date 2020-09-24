Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Сергеев: интеграция Беларуси и России должна идти так, как прописано в договоре

Инаугурация Александра Лукашенко состоялась 23 сентября, белорусский лидер принес присягу во Дворце Независимости. Каких политических событий следует ожидать, и на каком этапе находится сегодня Республика Беларусь – своей точкой зрения со слушателями радио Sputnik поделился председатель Белорусского общественного объединения "Русь", политический эксперт, публицист Николай Сергеев.

"Страница перевернута, наступает этап конституционной реформы, которая была объявлена властями. Сейчас нужно переходить к реформированию государства, сделать его более динамичным, более современным, с более высокой ролью общественности. Нужно идти по пути дальнейшей интеграции с Российской Федерацией, так как все события показали, что единственным естественным союзником Республики Беларусь, заинтересованным в развитии белорусской государственности, является Россия", – сказал собеседник Sputnik.

По мнению эксперта, все "западные друзья" показали, что видят в Беларуси элемент "санитарного кордона" против Российской Федерации и территорию для столкновения геополитических центров силы, которые сейчас активно формируются.

"Союзный договор и ОДКБ показали свою эффективность. И в условиях геополитической нестабильности важно оказывать общественное воздействие на белорусские власти, чтобы процесс интеграции с Россией шел так, как прописано в Союзном договоре", – отметил Сергеев.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов).

Комментарий политического эксперта Николая Сергеева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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