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Сергеев: интеграция Беларуси и России должна идти так, как прописано в договоре

24.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Сергеев: интеграция Беларуси и России должна идти так, как прописано в договоре

Инаугурация Александра Лукашенко состоялась 23 сентября, белорусский лидер принес присягу во Дворце Независимости. Каких политических событий следует ожидать, и на каком этапе находится сегодня Республика Беларусь – своей точкой зрения со слушателями радио Sputnik поделился председатель Белорусского общественного объединения "Русь", политический эксперт, публицист Николай Сергеев.  

БелТА
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"Страница перевернута, наступает этап конституционной реформы, которая была объявлена властями. Сейчас нужно переходить к реформированию государства, сделать его более динамичным, более современным, с более высокой ролью общественности. Нужно идти по пути дальнейшей интеграции с Российской Федерацией, так как все события показали, что единственным естественным союзником Республики Беларусь, заинтересованным в развитии белорусской государственности, является Россия", – сказал собеседник Sputnik.

По мнению эксперта, все "западные друзья" показали, что видят в Беларуси элемент "санитарного кордона" против Российской Федерации и территорию для столкновения геополитических центров силы, которые сейчас активно формируются.

"Союзный договор и ОДКБ показали свою эффективность. И в условиях геополитической нестабильности важно оказывать общественное воздействие на белорусские власти, чтобы процесс интеграции с Россией шел так, как прописано в Союзном договоре", – отметил Сергеев.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов).

Комментарий политического эксперта Николая Сергеева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Россия является единственным и естественным союзником Беларуси, утверждает белорусский политический эксперт, публицист Николай Сергеев.
 
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