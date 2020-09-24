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Более 300 грузовиков продолжают стоять на границе с Литвой и Латвией
24.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен - Sputnik. Более 300 грузовых автомобилей продолжают стоять в очередях на границе Беларуси с Литвой и Латвией, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).
Очереди на границе Беларуси с соседними странами начали образовываться после выходных. В понедельник более 600 грузовиков ожидали выезда в Литву, Латвию, Польшу и Украину. К четвергу ситуация улучшилась: по данным Госпрогранкомитета на 8:00, около 330 большегрузов остаются в пунктах пропуска на белорусско-литовской и белорусско-латвийской границе.
© AFP 2020 / ALIK KEPLICZ
На границе с Литвой по 100 грузовиков скопилось в пунктах пропуска "Каменный Лог" и "Привалка". Очередь поменьше, в которой стоят более 40 фур, образовалась в пункте пропуска "Бенякони".
На границе с Латвией в пункте пропуска "Урбаны" выезда из Беларуси ожидают более 50 машин. В "Григоровщине" в данный момент находятся более 40 грузовиков.
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.
Напомним, на прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко
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Затруднения с пересечением границы с соседними странами начались после выходных, к четвергу ситуация улучшилась, но очереди по-прежнему есть.
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