Более 300 грузовиков продолжают стоять на границе с Литвой и Латвией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Более 300 грузовых автомобилей продолжают стоять в очередях на границе Беларуси с Литвой и Латвией, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди на границе Беларуси с соседними странами начали образовываться после выходных. В понедельник более 600 грузовиков ожидали выезда в Литву, Латвию, Польшу и Украину. К четвергу ситуация улучшилась: по данным Госпрогранкомитета на 8:00, около 330 большегрузов остаются в пунктах пропуска на белорусско-литовской и белорусско-латвийской границе.

На границе с Литвой по 100 грузовиков скопилось в пунктах пропуска "Каменный Лог" и "Привалка". Очередь поменьше, в которой стоят более 40 фур, образовалась в пункте пропуска "Бенякони".

На границе с Латвией в пункте пропуска "Урбаны" выезда из Беларуси ожидают более 50 машин. В "Григоровщине" в данный момент находятся более 40 грузовиков.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Напомним, на прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада". "Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали , что госграницу охраняют в усиленном варианте.

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