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Еще несколько стран заявили о непризнании инаугурации Лукашенко

24.09.2020 09:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: russian.rt.com

По поводу последних событий в Беларуси высказались госдепартамент США, официальные лица Польши, Украины и России.

Госдепартамент США не может признать  Александра Лукашенко законно избранным президентом. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства, передает РБК со ссылкой на Assosiated Press.  «Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность», — считают в Госдепе.

Украина также не признает Лукашенко избранным президентом. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба:  «Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» Александра Лукашенко не означает его признания легитимным главой Белорусского государства».

 «Президент, избранный на недемократических выборах, не может рассматриваться как осуществляющий законную власть независимо от того, является ли принесение присяги тайным или официальным», — цитирует Tut.by сообщение в Twitter Министерство иностранных дел Польши.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что его страна не признает Лукашенко президентом Беларуси даже после его инаугурации, а сама сегодняшняя процедура не имела легитимности. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ранее свою оценку событиям в Беларуси дали официальные лица Литвы, Словакии, Эстонии и Чехии. 

Что касается России, то в Кремле прокомментировали последние события в Беларуси сдержанно. «Я предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства, и если такое решение руководством принято, значит, так посчитали целесообразным»,— заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

 
 
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По поводу последних событий в Беларуси высказались госдепартамент США, официальные лица Польши, Украины и России.
 
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