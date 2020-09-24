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Более двух сотен человек были задержаны на акциях протеста после инаугурации Лукашенко
24.09.2020 09:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: nv.ua
Такие данные приводят правозащитники, в списке которых на утро 24 сентября значилось 259 человек.
Вечером 23 сентября, после внезапной и тайной инаугурации Александра Лукашенко, в разных городах Беларуси люди вышли на акции протеста. В Минске силовики применяли для разгона демонстрантов водометы.
Задержания протестующих проводились в Минске, Бресте, Могилеве, Гомеле и других городах страны, сообщает
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Такие данные приводят правозащитники, в списке которых на утро 24 сентября значилось 259 человек.
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