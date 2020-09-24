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Более двух сотен человек были задержаны на акциях протеста после инаугурации Лукашенко

24.09.2020 09:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: nv.ua

Такие данные приводят правозащитники, в списке которых на утро 24 сентября значилось 259 человек.

Вечером 23 сентября, после внезапной и тайной инаугурации Александра Лукашенко, в разных городах Беларуси люди вышли на акции протеста. В Минске силовики применяли для разгона демонстрантов водометы.

Задержания протестующих проводились в Минске, Бресте, Могилеве, Гомеле и других городах страны, сообщает  центр «Весна». Некоторых отпустили еще вчера. Список задержанных и отпущенных уточняется.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Такие данные приводят правозащитники, в списке которых на утро 24 сентября значилось 259 человек.
 
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