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Топовый игровой ноутбук за меньшие деньги: обзор ASUS TUF Gaming A15 FA506

24.09.2020 09:29 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Топовый игровой ноутбук за меньшие деньги: обзор ASUS TUF Gaming A15 FA506

Защита по военному стандарту

Первое на что обращаешь внимание, это небольшие габариты игровой машины от ASUS. При довольно мощном железе, ноутбук весит меньше 2 кг, а надежность и защита от повреждений соответствует военному стандарту США MIL-STD-810H.

50-60 fps на максималках

Необычное сочетание 8-ми ядерного процессора Ryzen 7 и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 на 6 ГБ в реальности дает убойную производительность во всех топовых играх в разрешении 1920*1080 с максимальными настройками.

На ультра настройках число кадров в секунду не проседало ниже 50-60 fps в таких тайтлах как Borderlands 3, Control, Detroit: Become Human, Call of duty V и Assassin’s Creed: Odyssey. Есть поддержка и модной фишки последних лет – трассировка лучей или RTX.

 
 
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​Топовый игровой ноутбук за меньшие деньги: обзор ASUS TUF Gaming A15 FA506Защита по военному стандартуПервое на что обращаешь внимание, это небольшие габариты игровой...
 
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