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Евросоюз не признает легитимность Лукашенко и пересматривает отношения с Беларусью

24.09.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евросоюз не признает легитимность нового срока Лукашенко, требует прекращения насилия и освобождения всех задержанных и политзаключенных, диалога ради новых выборов под наблюдением ОБСЕ и начинает пересмотр отношений с Беларусью.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза.

«Президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Европейский союз не признает их сфальсифицированные результаты. Исходя из этого, так называемая «инаугурация» 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности», - говорится в заявлении.

«Эта «инаугурация» прямо противоречит воле значительной части населения Беларуси, выраженной в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах после выборов, и служит лишь дальнейшему углублению политического кризиса в Беларуси», - подчеркивается в заявлении

Евросоюз «впечатлен и тронут мужеством белорусского народа, который продолжает мирно выступать за демократию и свои основные права, несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусских властей».

«Мы солидарны с ними и полностью поддерживаем их демократическое право избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов под наблюдением БДИПЧ / ОБСЕ», - сказано в заявлении.

ЕС призывает власти Беларуси отказаться от любых дальнейших репрессий и насилия против белорусского народа и немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных и политзаключенных.

Одновременно, ЕС еще не утратил веру в возможность национального диалога и удовлетворения требования белорусского народа о проведении новых демократических выборов.

«В свете нынешней ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью», - сказано в заявлении.

 
 
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Евросоюз не признает легитимность нового срока Лукашенко, требует прекращения насилия и освобождения всех задержанных и политзаключенных, диалога ради новых...
 
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