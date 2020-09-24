TikTok сообщил об удалении видео по запросу российских властей

Источник материала: АФН

Видеосервис TikTok с 1 января по 30 июня удалил более 500 роликов по запросу властей разных стран, и около половины из них пришлось на Россию.

Об этом в интервью CNBC сообщил директор соцсети по связям с правительствами и общественностью в Европе Тео Бертрам.

«Российский закон ужасен... Но, к сожалению, мы должны выполнять требования страны, в которой работаем», — заявил он.

Бертрам не уточнил, по каким причинам были удалены ролики. CNBC отмечает при этом, что Россия «имеет репутацию страны, дискриминирующей ЛГБТ-сообщество».

В российском представительстве TikTok заявили каналу «360», что сервис действительно удалил более 250 видеороликов в России по запросу властей, но они не имеют отношения к ЛГБТ.

Как следует из отчета TikTok о прозрачности деятельности, за первое полугодие сервис удалил более 104 млн видеороликов во всем мире за нарушения правил сообщества или пользовательского соглашения. К нарушениям в том числе относятся запугивание других пользователей соцсети, пропаганда откровенных материалов сексуального характера, насилия или дискриминации по признаку расы, пола, религии, национальности, инвалидности и сексуальной ориентации.