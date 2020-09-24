|
Хакеры от имени МИД Литвы призвали к вводу миротворцев в Беларусь
Источник материала: АФН
Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что 23 сентября, возможно, стало жертвой информационной атаки не распространяло пресс-релиз о том, что глава МИД Линас Линкявичюс призвал Евросоюз послать в Беларусь миротворческие силы.
"Возможно, это была комплексная кибернетическая и информационная атака", - сказано в заявлении МИД, передает Delfi.
"Электронная почта МИД была подделана с целью отправки фальшивой информации о том, что министры иностранных дел Польши и Литвы "призвали ЕС создать европейские миротворческие силы и разместить их в Беларуси", — пояснили дипломаты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что 23 сентября, возможно, стало жертвой информационной атаки не распространяло пресс-релиз о том, что глава МИД Линас...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)