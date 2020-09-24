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На обложке нового российского ELLE - белорусский язык и белорусская модель. И да, это о политике
Источник материала: Tut.by
Похоже, октябрьский номер российского модного глянца ELLE выйдет с белорусским языком на обложке. Референсы трех вариантов первой страницы появились в
На обложках написано «Жыве сям’я» на белорусском языке. Также имеются приписки «Свидетельство о рождении выдано: октябрь 2020» и «Жизнь продолжается».
Отметим, что это не единственная концепция обложки. Кроме варианта с Линчук, Екатерина Мухина представила варианты
На одном из кадров фотосессии внутри номера также есть любопытный текст, который судя по всему отсылает к протестам в Беларуси:
«В некотором царстве, в некотором государстве настали тревожные времена. Поверх викторианских воротничков люди надели доспехи из кожи и объединились под мирным знаменем…». Эта сказка, на которую нас вдохновила сям’я белорусской топ-модели Марины Линчук, еще не дописана. Но мы верим в благополучный конец, где все живут долго и счастливо.
Сняться для обложки пригласили 33-летнюю белорусскую модель Марину Линчук, которая в прошлом году стала мамой. Линчук начала карьеру в Минске, где родилась, а после продолжила в Москве.
Белоруска работала с такими топ-брендами, как Givenchy, Gucci, Michael Kors, Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Versace, Christian Dior, Chanel, Roberto Cavalli и другими. Появлялась на обложках Vogue не менее восьми разных стран, а также в журналах Harper’s Bazaar, Numéro, Glamour и ELLE. А французский Vogue назвал Линчук в числе тридцати лучших моделей 2000-х годов. В этом же списке Жизель Бюндхен, Наталья Водянова, Анна Селезнева, Лили Коул.
Кстати, 14 августа в профиле Марины Линчук появился пост в поддержку протестующих в Беларуси.
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Новый номер модного журнала поразил своим (судя по всему) политическим подтекстом.
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