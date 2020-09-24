Посмотрите, какой томатный куст (и даже с плодами) вырос прямо на парковке почти в центре Минска

Источник материала: Tut.by

Мы только что огласили результаты конкурса «Мои помидоры» и отдельно хотели бы опубликовать еще одно письмо участника с очень любопытной фотографией. Смотрите, какие чудеса природы, оказывается, случаются в Минске!



Фото: читатель Дмитрий

Наш читатель Дмитрий прислал фото с томатным кустом, который растет прямо под колесами запаркованного авто, и написал: «Город Минск, ул. Сурганова, стоянка напротив ТЦ „Европа“. Audi стоит, рядом с колесом взошли помидоры, скоро собирать урожай».



Фото: читатель Дмитрий

По словам Дмитрия, эта Audi А6 стоит на парковке более двух лет.

— Я обычно паркуюсь рядом: живу недалеко. В один из дней жена, не поверив своим глазам, говорит: «Смотри, это что, помидоры возле колеса?»

И действительно, у колеса автомобиля Дмитрий обнаружил томатный куст, и даже с зелеными плодами. Читатель решил сфотографировать такое чудо и выслать нам на конкурс.

— А буквально через два дня на наших глазах приехал эвакуатор, переставил способом подъема эту машину. Техника раскопала кусок стоянки, выкорчевали растение.



Фото прислал читатель Дмитрий

«Томаты — живучие растения»

Как такое могло случиться, что помидоры выросли прямо на парковке в центре Минска, мы спросили у биолога Ивана Русских.

Он предположил: скорее всего, семена томата попали в щель между плитками. Вернее, это семена из остатков плода, которые кто-то выкинул. Возможно, люди ели бутерброд с помидорами или что-то подобное.

— Возможно, кто-то удивится, но даже семена из плодов из супермаркета отлично всходят, и иногда непосредственно внутри плода. Это нормальное явление. В рассматриваемом случае это точно были «домашние» томаты, так как сорт очевидно раннеспелый.

Специалист объясняет также, что томаты сами по себе являются весьма живучими растениями, устойчивыми к засухе и другим неблагоприятным условиям. Но для хорошего развития им нужно много тепла.

— Лето 2020 года как раз создало необходимые условия. А еще этот куст удален от других растений томата, а также от растений картофеля. И поэтому создались условия, которые обеспечили здоровье этому растению. На фото даже не видно признаков болезней, в том числе фитофторы.

Но есть плоды этого растения Иван Русских не стал бы: городские условия не очень подходят для выращивания плодов, употребляемых в пищу.

— Все-таки количество вредных выбросов в центре города слишком велико.