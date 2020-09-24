Ни один религиозный лидер не был приглашен на инаугурацию









На этот раз не было ни нового Патриаршего Экзарха — митрополита Вениамина, ни почетного — митрополита Филарета. Не замечены и представители католического и мусульманского духовенства. Кроме того, не было дипломатов. Замечены парламентарии, чиновники из руководства министерств, журналисты.





Также церемония обращения к армии и принесение военнослужащими клятвы президенту в прошлый раз проходили на открытом пространстве — на площади Госфлага. В 2020 году мероприятие организовали во внутреннем дворе Дворца Независимости.