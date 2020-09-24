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Ни один религиозный лидер не был приглашен на инаугурацию

24.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеканал «Беларусь 1» показал запись инаугурации Александра Лукашенко. Из нее следует, что на инаугурацию не был приглашен ни один религиозный лидер Беларуси, в то время как на прошлой церемонии (ноябрь 2015 года) присутствовали как минимум митрополит Павел (на тот момент Патриарший Экзарх всея Беларуси) и почетный Экзарх — митрополит Филарет.



На этот раз не было ни нового Патриаршего Экзарха — митрополита Вениамина, ни почетного — митрополита Филарета. Не замечены и представители католического и мусульманского духовенства. Кроме того, не было дипломатов. Замечены парламентарии, чиновники из руководства министерств, журналисты.

Также церемония обращения к армии и принесение военнослужащими клятвы президенту в прошлый раз проходили на открытом пространстве — на площади Госфлага. В 2020 году мероприятие организовали во внутреннем дворе Дворца Независимости.
 
 
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Телеканал «Беларусь 1» показал запись инаугурации Александра Лукашенко. Из нее следует, что на инаугурацию не был приглашен ни один религиозный лидер Беларуси, в...
 
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