Бизнес-союзы: правительство усилило репрессивное давление на частные предприятия

















Из-за непринятия властями Беларуси своевременных мер сокращаются инвестиционные потоки в белорусскую экономику, компании-партнеры из других стран останавливают сделки. Также усилено репрессивное давление на частный сектор. Об этом заявлено на совместном заседании, которое провели совет Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и правление Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей (БСПН) имени профессора М.С. Кунявского.





Поводом для встречи бизнес-союзов стала «беспрецедентная ситуация социальной напряженности» в стране. По словам организаторов заседания, это негативно отражается и на морально-психологическом климате в коллективах, в том числе в частном секторе.





Некоторые компании, в основном из ИТ-отрасли, заявили о релокации и смене налогового резидентства. Также приостановлены проекты с участием госструктур.





Снижается суверенный кредитный рейтинг страны, на валютном рынке панические настроения. Это усугубляет банковский кризис.





Бизнес-союзы информировали правительство еще в августе об этих и других проблемах.





Но все попытки наладить эффективные коммуникации с органами госуправления были проигнорированы. Вместо выработки дорожной карты по урегулированию острых кризисных явлений в экономике со стороны правительства в стране лишь усилилось репрессивное давление на предприятия негосударственной формы собственности.

Как заявляют в бизнес-союзах, власти вновь довели до частников, что нужно выполнять некие условия, чтобы иметь равные права с госсектором. Однако это безусловное право, закрепленное в Конституции (статья 13).





Не найдя понимания у властей, бизнес-союзы считают, что диалог нужно вести на новой площадке — в Национальном совете по трудовым и социальным вопросам. Но пока он формируется и действует на основе формализма и чрезмерного лоббирования госорганизаций. Интересы частного бизнеса не учитываются.





Вместо трех независимых друг от друга сторон социального партнерства в Национальном совете представлены правительство, контролируемые и провластные профсоюзы в лице Федерации профсоюзов Беларуси, отстаивающее интересы преимущественно государственного сектора объединение нанимателей в лице Конфедерации промышленников и предпринимателей (нанимателей).

Частный бизнес считает, что надо пересмотреть состав Нацсовета в пользу негосударственного сектора.





Также предприниматели т буют начать разработку и досрочное принятие нового Генерального соглашения на 2021-2023 годы.





Требуются незамедлительные меры и действия по восстановлению диалога и снижению социальной напряженности в обществе посредством выработки дорожной карты, включая проведение экономических и политических реформ.

Кроме того, необходимо, как считают бизнес-союзы, создать республиканское объединение частного бизнеса на базе существующих бизнес-союзов и ассоциаций.