ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бизнес-союзы: правительство усилило репрессивное давление на частные предприятия

24.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Предлагается пересмотреть состав Нацсовета по трудовым и социальным вопросам





Из-за непринятия властями Беларуси своевременных мер сокращаются инвестиционные потоки в белорусскую экономику, компании-партнеры из других стран останавливают сделки. Также усилено репрессивное давление на частный сектор. Об этом заявлено на совместном заседании, которое провели совет Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и правление Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей (БСПН) имени профессора М.С. Кунявского.

Поводом для встречи бизнес-союзов стала «беспрецедентная ситуация социальной напряженности» в стране. По словам организаторов заседания, это негативно отражается и на морально-психологическом климате в коллективах, в том числе в частном секторе.

Некоторые компании, в основном из ИТ-отрасли, заявили о релокации и смене налогового резидентства. Также приостановлены проекты с участием госструктур.

Снижается суверенный кредитный рейтинг страны, на валютном рынке панические настроения. Это усугубляет банковский кризис.

Бизнес-союзы информировали правительство еще в августе об этих и других проблемах.

Но все попытки наладить эффективные коммуникации с органами госуправления были проигнорированы. Вместо выработки дорожной карты по урегулированию острых кризисных явлений в экономике со стороны правительства в стране лишь усилилось репрессивное давление на предприятия негосударственной формы собственности.
Как заявляют в бизнес-союзах, власти вновь довели до частников, что нужно выполнять некие условия, чтобы иметь равные права с госсектором. Однако это безусловное право, закрепленное в Конституции (статья 13).

Не найдя понимания у властей, бизнес-союзы считают, что диалог нужно вести на новой площадке — в Национальном совете по трудовым и социальным вопросам. Но пока он формируется и действует на основе формализма и чрезмерного лоббирования госорганизаций. Интересы частного бизнеса не учитываются.

Вместо трех независимых друг от друга сторон социального партнерства в Национальном совете представлены правительство, контролируемые и провластные профсоюзы в лице Федерации профсоюзов Беларуси, отстаивающее интересы преимущественно государственного сектора объединение нанимателей в лице Конфедерации промышленников и предпринимателей (нанимателей).
Частный бизнес считает, что надо пересмотреть состав Нацсовета в пользу негосударственного сектора.

Также предприниматели т буют начать разработку и досрочное принятие нового Генерального соглашения на 2021-2023 годы.

Требуются незамедлительные меры и действия по восстановлению диалога и снижению социальной напряженности в обществе посредством выработки дорожной карты, включая проведение экономических и политических реформ.
Кроме того, необходимо, как считают бизнес-союзы, создать республиканское объединение частного бизнеса на базе существующих бизнес-союзов и ассоциаций.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предлагается пересмотреть состав Нацсовета по трудовым и социальным вопросам
 
Новости дня
Новости разные
 
Казахстан отменил смертную казнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика