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Суарес плакал, уезжая с базы «Барсы». Он попрощался с игроками команды
Источник материала: Партизан
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес переходит в «Атлетико».
По информации Marca, уругваец сегодня прибыл на базу, чтобы попрощаться с игроками и персоналом «Барселоны». Покидая спортивный комплекс, Суарес плакал.
За «Барсу» форвард выступал с 2014 года. В общей сложности он провел за каталонскую команду 283 матча во всех турнирах и забил 198 мячей.
По четыре раза Суарес выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании, а в 2015 году помог победить в Лиге чемпионов, забив решающий гол в финале.
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес переходит в «Атлетико».
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