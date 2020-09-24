Город не едет: восьмибалльные пробки образовались в Минске утром в четверг

Заторы на дорогах города начали образовываться около 8 часов утра. С этого момента ситуация на дорогах оценивается сервисом в семь-восемь баллов из десяти. Пробки образовались не только в центре города, где машины стоят практически каждое утро, но и на кольцевой автодороге. Местами по городу случились аварии, они обозначены на карте сервиса.





По сообщениям очевидцев, на некоторых участках дорог водители намеренно останавливают движение или едут очень медленно. По всей видимости, они делают это в знак протеста, откликаясь на призывы Telegram-каналов.



