ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Город не едет: восьмибалльные пробки образовались в Минске утром в четверг

24.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Утром в четверг в Минске наблюдаются восьмибалльные пробки, так оценивает дорожную обстановку в столице сервис "Яндекс. Пробки".

Заторы на дорогах города начали образовываться около 8 часов утра. С этого момента ситуация на дорогах оценивается сервисом в семь-восемь баллов из десяти. Пробки образовались не только в центре города, где машины стоят практически каждое утро, но и на кольцевой автодороге. Местами по городу случились аварии, они обозначены на карте сервиса.

По сообщениям очевидцев, на некоторых участках дорог водители намеренно останавливают движение или едут очень медленно. По всей видимости, они делают это в знак протеста, откликаясь на призывы Telegram-каналов.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром в четверг в Минске наблюдаются восьмибалльные пробки, так оценивает дорожную обстановку в столице сервис "Яндекс. Пробки".
 
Новости дня
Новости разные
 
Лев Марголин об инаугурации Лукашенко: «Она забудется через два дня»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика