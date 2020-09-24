Лев Марголин об инаугурации Лукашенко: «Она забудется через два дня»













По его мнению, Александр Лукашенко провел ее тайно, потому что побоялся скопления протестующего народа у Дворца независимости во время церемонии инаугурации:





«Лукашенко провел ее тайно, потому что боится собственного народа. Он боялся, что инаугурация вызовет массовый сбор людей возле Дворца независимости. Все преступные деяния делаются, как правило, под покровом темноты или, во всяком случае, без излишней рекламы. Точно так же и здесь. Лукашенко прекрасно понимает, что его никто не выбрал. Он тянул полтора месяца, чтобы попытаться навести порядок, чтобы можно было провести инаугурацию более-менее прилично. Потом он понял, что ничего из этого не получится и решил провести ее так».





Лев Марголин считает, что народ Беларуси отреагировал и отреагирует на эту тайную инаугурацию эмоционально, поэтому вечером 23 сентября выйдет на улицы и будет мирно протестовать. Но нужно понимать, что эта инаугурация ничего не меняет.





«По сути эта тайная инаугурация ничего не меняет. Можно представить, что какой-нибудь Вася Пупкин, который возомнил себя президентом или еще кем-нибудь, решил провести инаугурацию. Пусть проводит, это его личное дело. В положении Лукашенко из-за нынешней ситуации в стране это его действо абсолютно ничего не меняет», – считает политолог.





Наш собеседник уверен, что через два дня все забудут о ней, а после 5 ноября для всех, кто не признал результаты выборов, Лукашенко станет нелегитимным:





«Эта инаугурация не решает ни одной из проблем Лукашенко. Она не повышает его легитимность ни в глазах народа, ни в глазах международной общественности. Инаугурация, может быть, решает его личные какие-то вопросы, отвечает каким-то его личным эмоциям. Она забудется через два дня и о ней никто не будет вспоминать. Все равно, для всех, кто его не признал, после 5 ноября Лукашенко становится абсолютно нелегитимным».





Лев Марголин не сомневается, что дни Александра Лукашенко на посту президента сочтены, но только не знает, сколько их осталось: 30, 40 или 100. Ему уже ничего не поможет: ни инаугурация, ни переговоры с Путиным или Китаем. Это мелкая суета, которая не решает никаких проблем.



