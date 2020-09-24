Кремль ищет новые способы удержания Беларуси

Арсений Сивицкий проанализировал итоги визита Александра Лукашенко в Сочи 14 сентября, где тот провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пишет belmarket.by Политолог, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследованийпроанализировал итоги визита Александра Лукашенко в Сочи 14 сентября, где тот провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным,belmarket.by





— Повестка дня переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко состояла из двух блоков. Первый — это вопросы финансового сотрудничества, рефинансирования долга правительства Беларуси перед правительством России. Второй блок вопросов касался планов урегулирования политического кризиса в Беларуси. Если первый блок обсуждался во время открытой части переговоров, и Минску, по крайней мере на словах, удалось заручиться поддержкой Кремля, то второй блок обсуждался в закрытом формате.









Кредит в полтора миллиарда долларов, который пообещал Владимир Путин, в Беларусь не поступит. Эти деньги пойдут на рефинансирование задолженности перед Российской Федерацией. Никаких свободных средств Александру Лукашенко данный кредит не предоставляет, он будет направлен на поддержание макро­экономической стабильности в нашей стране. Такую тактику мы наблюдаем в последние годы: российская сторона если и предоставляла кредиты Минску, то только на рефинансирование долгов.





Второй блок вопросов намного интереснее, он связан с урегулированием политического кризиса в нашей стране, а именно так Кремль воспринимает происходящее в Беларуси. При этом он формально признал победу Александра Лукашенко. Но когда, с одной стороны, признается легитимным Лукашенко, а с другой — наличие глубокого политического кризиса, который требует диалога между Александром Лукашенко и гражданским обществом, то это говорит о том, что поддержка Кремля не такая уж безоговорочная, как могло бы показаться на первый взгляд.





Лукашенко привез на переговоры свой проект урегулирования кризиса, включающий план национального диалога с очень ограниченным кругом политических партий и общественно-­политических движений и намерение провести референдум по изменениям в Конституции предположительно в 2022 году. Этот план был направлен и в секретариат ОБСЕ, и в Москву, но очевидно, что Москву он не устраивает. Свидетельством этого является довольно интенсивный и напряженный переговорный процесс, который растянулся на несколько часов.





План Кремля для Беларуси тоже связан с конституционными преобразованиями, но по факту он предполагает смену режима — выведение Александра Лукашенко с политического поля, трансформацию конституционного строя, переход от сильной президентской республики к парламентско-­президентской или, в идеале, к парламентской. Дело в том, что именно Александр Лукашенко представляется в Москве как главный барьер на пути продвижения российских национальных интересов в Беларуси. Там считают, что Лукашенко блокирует любые инициативы Кремля, которые, с его точки зрения, не соответствуют интересам Беларуси. И это происходит на протяжении 26 лет, несмотря на пророссийскую риторику официального Минска





Такая ситуация Кремль больше не устраивает, поэтому он ищет новые способы влияния и удержания Беларуси в своем геополитическом фарватере. Для этого сделана ставка на экспорт так называемой управляемой демократии, осуществление которого возможно с помощью организации транзита власти от Александра Лукашенко к какой-то другой политической силе, более приемлемой и договороспособной с точки зрения Кремля. В этой системе новых политических координат — наличия партий пророссийской ориентации (не в том смысле, что они будут сторонниками «русского мира» или вхождения Беларуси в состав России, а с точки зрения готовности выполнять стратегические обязательства перед Россией в рамках уже существующих договоров, как экономических, так и военно-политических), Лукашенко места нет.





Очевидно, что принять этот план Александр Лукашенко не может. Он не готов идти на такие стратегические уступки, и существует риск, что столкновение этих планов может привести к серь­езному конфликту между Минском и Москвой уже в ближайшие недели. Кремль ограничен во времени. Разрастающийся общенациональный протест и внешняя политическая обстановка, отмашка, данная ему Западом для принудительной демократизации Беларуси, «действуют» только до конца 2020 года. Но с нового года геополитическая обстановка может серьезно измениться, в частности может произойти смена власти в США, и с приходом демократов американские власти будут настроены более решительно по вопросам сдерживания России на постсоветском пространстве. Чтобы навязать Лукашенко свой план конституционной реформы, у Кремля остается очень мало времени.







