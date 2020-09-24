«Звонок из банка» обошелся борисовчанину в 2 тысячи рублей

















Борисовчанин оказался весьма доверчивым, передает УВД Миноблисполкома. Как он позже понял, звонили не работники банка, а мошенники. Представившись службой безопасности ОАО «БПС-Сбербанк», мужчине сообщили о попытке снятия крупной суммы денег. Тот растерялся и, не вдаваясь в лишние расспросы, назвал запрашиваемую информацию. В итоге у него с карт-счета исчезло более 2140 рублей.





Сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции Борисовского РУВД советуют: если вам поступил подобного рода звонок, нужно повесить трубку, перезвонить в контакт-центр своего банка (только не по номеру, с которого вам звонили) и следовать инструкциям оператора.





Если злоумышленнику все же удалось получить реквизиты карточки или был установлен факт хищения денег, следует незамедлительно заблокировать карточку и обратиться с соответствующим заявлением в милицию.