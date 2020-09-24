ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ООН анонсировали климатический саммит

24.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В декабре текущего года будет ровно пять лет со дня подписания Парижского соглашения по климату.



Британия и ООН выступят организаторами саммита по климату, который состоится 12 декабря текущего года. Об этом в среду, 23 сентября, сообщила пресс-служба организации.

«Последние исследования показали, что концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня. В связи с этим генсек ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступят сопредседателями встречи мировых лидеров, которая пройдет 12 декабря», — указано в сообщении.

Отмечается, что в этот день будет ровно пять лет со дня подписания Парижского соглашения по климату.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что концентрация парниковых газов в текущем году достигла рекордных значений. В последний раз такие показатели, как предполагается, отмечались между 2,6 и 5,3 миллиона лет назад, заявил глава организации.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В декабре текущего года будет ровно пять лет со дня подписания Парижского соглашения по климату.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергеев: интеграция Беларуси и России должна идти так, как прописано в договоре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика