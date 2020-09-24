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Телеграм-канал: Тактика силовиков радикализирует протест

24.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После событий 9-11 августа на улицах Минска установился своеобразный консенсус: протестующие стали придерживаться тактики массового мирного, преимущественно женского протеста без даже намеков на эскалацию, взамен силовики отошли от прямого насилия.


Фото Радыё Свабода

Да, людей задерживали, оформляли протоколы и сутки, чаще отпускали. Но не били. Протестующие же не пересекали «красных линий» - не провоцировали, не причиняли физического и материального ущерба силовикам.

Краткосрочно обе стороны выиграли от такого компромисса. Протест нарастил небывалую в истории Беларуси массовость, показал всему миру картинки идеально неагрессивного протеста, снятая обувь чтобы стать на лавку, женщины в белом ну и всякое такое, что пробивает слезу у сердобольных европейцев и американцев. С другой стороны, силовики уже перестали рисковать здоровьем и скорее страдали от психологического пресса, а высшая власть получила передышку - не штурмуют дворец и то хорошо.


Но со временем кризис затягивался и контуры выхода из него не просматривались. У нас в канале последнее время много писалось прогноза на радикализацию протеста. Основная заковыка в процессе радикализации была в том, что в международной военной политике зовётся casus belli, или по-русски «повод к войне». Если бы радикальная часть уличных протестующих ни с того ни с сего ломанулась бы лупить милицию или портить имущество, то это выглядело бы мягко говоря некрасиво. Ибо нет повода, насилие первых трёх дней уже прекратилось, накал стих, а постфактум радикализироваться - выглядит действительно все как политическая комбинация злобных иностранных разведок. И это спасало режим, который уже привык к ненасильственным акциям и практически перестал видеть в них угрозу иную, кроме имиджевой.

Но сегодня настал тот момент, когда все поменялось. Инаугурация здесь на втором фоне, на первом - старое доброе насилие со стороны силовиков, которое обильно вернулось на улицы. Вкупе это ничто иное как многими долгожданный casus belli, который вылился пока в массовое хаотичное перекрытие дорог и блокирование передвижений транспорта. Пока так, но посмотрим кого там подстрелили сегодня и что из этого выкрутят, возможно, будет ещё жёстче. Протест получил новую динамику, которую при желании можно раскручивать до самых лютых форм. И это все благодаря тактике силовиков сегодня вечером.

Одно невозможно понять и постигнуть принципиально: это все просто примитивная стратегия жестокости по причине деградации системы принятия решений или это хитрый заговор с договорняками, который использует психологические особенности АГЛ для провокации его на принятие максимально эмоциональных и стратегически провальных шагов. Слишком много аргументов в пользу обеих версий, пон ь, какая версия приоритетная на текущий момент, категорически невозможно, считают авторы ТГ-канала Рефлексия и реакция.
 
Теги: Минск
 
 
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