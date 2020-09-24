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В «Великом камне» появится ж/д терминал

24.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новым резидентом «Великого камня» стало предприятие «Евразийский железнодорожный гейтвэй». Об этом рассказали в пресс-службе индустриального парка.





Компания будет заниматься реализацией инвестпроекта по строительству в парке бимодального железнодорожного терминала.

При выходе терминала на проектную мощность объем грузоперевозок составит 180 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).

Начало строительства запланировано на 2021 год.

В проекте участвуют АО «Дуйсбургер Хафен» (Германия) — управляющая компания Дуйспорта, крупнейшего в мире внутриконтинентального порта, резидент парка ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания», РУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги», а также «Хупак Интермодал СА» (Швейцария), ведущий сетевой оператор интермодальных перевозок в Европе.
 
 
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Новым резидентом «Великого камня» стало предприятие «Евразийский железнодорожный гейтвэй». Об этом рассказали в пресс-службе индустриального парка.
 
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