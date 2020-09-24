ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

​​​​​​​Третий сезон кибеспортивного турнира VOKA League уже на старте

24.09.2020 09:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Серия киберспортивных турниров VOKA League, которую проводит видеосервис VOKA при поддержке Белорусской федерации компьютерного спорта, продолжается. 29 сентября стартует ее третий сезон.

​​​​​​​Третий сезон кибеспортивного турнира VOKA League уже на старте

Желающие принять участие в киберспортивных состязаниях могут выбирать из трех дисциплин: традиционных для VOKA League Dota 2, CS:GO, а также Fortnite, которая в этом сезоне дебютирует в лиге.

В этом году принять участие в турнирах VOKA League приглашаются жители Беларуси: в программе сезона по таким дисциплинам, как Dota 2 и CS:GO запланированы как онлайн-, так и офлайн-мероприятия, поэтому важно, чтобы игроки имели возможность посетить их.

Первые игры третьего сезона VOKA League состоятся 29 сентября. В этот день пройдет квалификационный этап турнира по Dota 2. Зарегистрироваться для участия в нем могут лица, достигшие 14 лет.

Продолжится сезон своеобразной премьерой — онлайн-турниром по Fortnite. Игры состоятся с 10 по 12 октября. К участию допускаются все желающие от 13 лет и старше.

30—31 октября тех, кто успешно прошел отборочные раунды, ожидают финальные игры по Dota 2. А в ноябре—декабре главной дисциплиной VOKA League станет CS:GO: 17 ноября состоятся квалификационные игры, а во второй половине декабря — финал!

Призовой фонд турниров по Dota 2 и CS:GO составит по 7 тысяч рублей, по Fortnite — 1 тысячу рублей, а общий призовой фонд сезона — 15 тысяч рублей.

Главные правила VOKA League останутся прежними: турнир ориентирован на белорусских участников, а игры будут преимущественно в онлайне. Однако организаторы в этом сезоне надеются вернуться и к офлайн-формату. Игры третьего сезона по сложившейся традиции будут транслироваться на платформе VOKA в разделе «Киберспорт».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серия киберспортивных турниров VOKA League, которую проводит видеосервис VOKA при поддержке Белорусской федерации компьютерного спорта, продолжается. 29 сентября...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бизнес-союзы: правительство усилило репрессивное давление на частные предприятия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика