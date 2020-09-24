​​​​​​​Третий сезон кибеспортивного турнира VOKA League уже на старте

Серия киберспортивных турниров VOKA League, которую проводит видеосервис VOKA при поддержке Белорусской федерации компьютерного спорта, продолжается. 29 сентября стартует ее третий сезон.





Желающие принять участие в киберспортивных состязаниях могут выбирать из трех дисциплин: традиционных для VOKA League Dota 2, CS:GO, а также Fortnite, которая в этом сезоне дебютирует в лиге.

В этом году принять участие в турнирах VOKA League приглашаются жители Беларуси: в программе сезона по таким дисциплинам, как Dota 2 и CS:GO запланированы как онлайн-, так и офлайн-мероприятия, поэтому важно, чтобы игроки имели возможность посетить их.

Первые игры третьего сезона VOKA League состоятся 29 сентября. В этот день пройдет квалификационный этап турнира по Dota 2. Зарегистрироваться для участия в нем могут лица, достигшие 14 лет.

Продолжится сезон своеобразной премьерой — онлайн-турниром по Fortnite. Игры состоятся с 10 по 12 октября. К участию допускаются все желающие от 13 лет и старше.

30—31 октября тех, кто успешно прошел отборочные раунды, ожидают финальные игры по Dota 2. А в ноябре—декабре главной дисциплиной VOKA League станет CS:GO: 17 ноября состоятся квалификационные игры, а во второй половине декабря — финал!

Призовой фонд турниров по Dota 2 и CS:GO составит по 7 тысяч рублей, по Fortnite — 1 тысячу рублей, а общий призовой фонд сезона — 15 тысяч рублей.

Главные правила VOKA League останутся прежними: турнир ориентирован на белорусских участников, а игры будут преимущественно в онлайне. Однако организаторы в этом сезоне надеются вернуться и к офлайн-формату. Игры третьего сезона по сложившейся традиции будут транслироваться на платформе VOKA в разделе «Киберспорт».