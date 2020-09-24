В помощь бизнесу. Следователи обыскивают офис: что делать и как себя вести

Если в отношении компании началось следствие, то обыск в офисе будет неизбежен.

О том, что делать руководству и персоналу в этом случае, Naviny.by рассказывает юрист фирмы Legaltax Егор Кравченко.

Общая рекомендация в случае допроса будет следующей.

Если в настоящее время вы или сотрудники вашей компании активно выражаете свою гражданскую позицию, рекомендуем вам заключить договор с адвокатом для себя и ключевых сотрудников.

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Готовность номер один

Почему и когда в офис придут правоохранительные органы, предугадать почти невозможно.

Но если понимать, как проходит обыск и какие бизнес-риски он может спровоцировать, если правильно подготовить сотрудников к нему, то можно не только встретить обыск в офисе с честью и достоинством, но и выйти из этой процедуры с минимальными материальными и моральными потерями. И самое важное — продолжить работу компании даже в период следственных действий.

Важно знать, что помимо обыска есть еще такое следственное действие, как выемка.

Когда идет обыск, сотрудники правоохранительных органов не знают, что ищут конкретно. Считается, что в офисе есть важные документы и информация, но конкретной «наводки» нет.

В том случае если правоохранители проводят выемку, они приходят в офис компании с конкретной целью. Поскольку точно знают, какую информацию, документы или объекты им нужно изъять и где они находятся.

Что нужно сделать до начала обыска?

Удостоверение. Требуйте, чтобы сотрудники правоохранительных органов представились и предъявили свои удостоверения, если они сами этого не сделали. Лучше перепишите их данные.

Адвокат. Если к вам пришли с обыском, требуйте присутствия адвоката. Настаивайте на том, чтобы ни одно следственное действие не начиналось, пока в офис не приедет адвокат.

Постановление на обыск. Требуйте предъявить постановление о проведении обыска (выемки). Постарайтесь записать его содержание.

Уделите внимание деталям, поскольку на этом документе должна быть поставлена санкция прокурора (подпись прокурора и гербовая печать).

Важно. В исключительных случаях обыск возможен без санкции прокурора.

Это разрешается делать в случаях, когда есть реальное опасение, что разыскиваемый и подлежащий изъятию объект может быть утрачен из-за промедления с его обнаружением, поврежден или использован в преступных целях либо разыскиваемое лицо может скрыться ( статья 210 Уголовно-процессуального кодекса).

После этого прокурору в течение 24 часов направляется сообщение о проведенном обыске.

Кроме того, в постановлении на обыск должен быть указан адрес помещения, в котором проводится обыск (выемка), причем полностью и корректно.

Понятые. Вы имеете право знать, кто будет задействован в качестве понятых при обыске ваших офисных помещений. На практике понятыми часто выступают стажеры следственных органов или курсанты правоохранительных органов.

Если вы сомневаетесь в компетенциях и непредвзятости этих людей, то смело требуйте их замены.

Понятым может выступить любой человек — ваши сотрудники, сотрудники компаний — соседей по зданию, посетители или прохожие на улице. Важно знать главное — понятых должно быть как минимум двое.

Ходатайства. Заявите ходатайство о том, чтобы обыск проводился не сразу во всех помещениях одновременно, а поочередно.

Также можете заявить ходатайство о том, чтобы на каждого сотрудника правоохранительных органов, который проводит обыск, или на каждое обыскиваемое помещение приходилось не менее двух понятных.

Переговоры во время обыска. Закон не запрещает использовать мобильную связь во время обыска.

На практике же сотрудники правоохранительных органов, занятые обыском, могут запретить как вживую общаться присутствующим между собой, так и делать им звонки.

Так, если явного запрета на переговоры не последовало, вас могут попросить все разговоры вести в режиме громкой связи.

Сотрудничество. Четко сообщите о том, что вы готовы сотрудничать с правоохранительными органами. Обязательно проверьте, чтобы это ваше заявление было отражено в протоколе.

Внятно сообщите, что у вас нет документов, предметов и ценностей, которые запрещены к обращению.

Справка. Единого перечня предметов и ценностей, которые запрещены к обращению, нет.

В частности, к таким предметам можно отнести огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотические и психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, взрывные устройства и взрывчатые вещества, радиоактивные вещества и ядерные материалы.

Опять же убедитесь, что и это ваше заявление внесено в протокол.

Если у вас в офисе все-таки есть что-то запрещенное, то сразу сдайте добровольно. Проверьте, чтобы этот факт тоже был отражен в протоколе.

Как вести себя во время обыска?

Внимание. Будьте максимально внимательны — везде и повсюду следуйте за сотрудниками правоохранительных органов и ведите записи происходящего. Потом внесите свои замечания в протокол.

Смирение. Вам нужно быть готовым к тому, что лица, которые ведут обыск, будут изымать всё, что, на их взгляд, нужно изъять. Помешать этому практически невозможно и не имеет смысла.

Представитель правоохранительных органов вправе запретить сотрудникам компании покидать офис и общаться друг с другом, в том числе по телефону.

Не рекомендуем снимать происходящее на мобильный телефон — его также могут изъять (даже если телефон не относится к делу). Лучше ограничьтесь тем, что будете записывать ход обыска на бумагу.

Контроль. Не оставляйте никого из представителей правоохранительных органов без наблюдения.

Постарайтесь предупредить ситуацию, когда обыск проводится одновременно во всех помещениях. В противном случае вы не сможете проследить за каждым действием и изъятием при обыске.

Следите за каждым изъятием предметов, материалов, документов, техники. Обращайте внимание других сотрудников компании и понятых на все факты изъятия.

Каждое изъятие должно отражаться в протоколе. Вы сами тоже обязательно фиксируйте все факты изъятия. Если они будут расходиться с фактами, которые зафиксируют правоохранители, вы сможете внести свои замечания в протокол.

Демонстрация каждого изымаемого предмета участникам обыска обязательна. Дальше сотрудник правоохранительных органов упаковывает, опечатывает и подписывает упаковку каждого изымаемого предмета.

На упаковке должны расписаться все присутствующие при обыске. Рекомендуем ставить свою подпись в местах, где позже упаковка будет вскрываться. Это своего рода защита от ее несанкционированного вскрытия.

Руководство компании имеет право сделать копии с изъятых документов и других носителей информации в присутствии сотрудника правоохранительных органов.

Аккуратность. Не дотрагивайтесь до незнакомых вещей и предметов, которых вы раньше никогда в офисе не видели.

Что нужно сделать после обыска?

Обыск или выемка завершаются составлением протокола.

До подписания протокола необходимо сделать два действия.

Во-первых, проверьте правильность данных. Убедитесь, что в протоколе точно указаны место и обстоятельства обнаружения предметов, ценностей и документов.

Также удостоверьтесь, что есть пометки о добровольной выдаче или принудительном изъятии по каждому предмету.

Все предметы, которые правоохранители изъяли во время обыска, должны быть перечислены в протоколе. Причем перечислены максимально детально, с точным указанием количества, меры, веса, индивидуальных признаков и, по возможности, стоимости.

Еще раз удостоверьтесь, что факты о том, что вы сдали предметы и ценности добровольно или по предложению сотрудников правоохранительных органов, отражены в протоколе.

Если во время обыска велись видео- и фотосъемка, делались чертежи и схемы (например, схема кабинета с указанием места, где был обнаружен изъятый предмет), это обязательно должно быть отмечено в протоколе.

Обязательно внесите все свои замечания, вопросы, уточнения, несогласия, возражения к протоколу и укажите на нарушения, допущенные в ходе обыска (выемки).

Если ваши комментарии не умещаются на странице протокола, напишите свои замечания на отдельном листе и сделайте в протоколе пометку, что к нему присоединена эта информация на определенном количестве листов и за вашей подписью.

Во-вторых, до подписания протокола вам необходимо получить свою копию этого документа.

Потребуйте копию протокола обыска или выемки с описью изъятого имущества по окончании этой процедуры. Сотрудники правоохранительных органов обязаны выдать вам и копию, и опись.

О том, как руководителю фирмы и его сотрудникам вести себя в ходе допроса — в нашем следующем материале.

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