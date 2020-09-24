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Депутаты Верховного Совета 13 созыва: конституционная реформа должна пройти после новых выборов

24.09.2020 09:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Депутаты Верховного Совета 13 созыва, последнего парламента страны, избранного белорусами на справедливых, демократических выборах, проведенных в соответствии с международными стандартами, выступили с заявлением о ситуации в стране.

Депутаты Верховного Совета 13 созыва: конституционная реформа должна пройти после новых выборов

«Безответственные и антиконституционные действия белорусских властей по фальсификации народного волеизъявления по итогам президентских выборов и осуществлению преступного насилия в отношении мирно протестующих граждан до предела накалили политическую ситуацию в стране, — отмечают парламентарии. — Дальнейшая эскалация противостояния власти и общества ведет к международной самоизоляции страны, нарастанию экономических проблем, резкому снижению жизненного уровня людей, ставит Беларусь на грань гражданской войны».

Они выступили за мирное разрешение кризиса и поддержали «требования большинства граждан Беларуси», среди которых:

  • отставка Александра Лукашенко;
  • проведение в ближайшее время новых свободных и честных выборов президента;
  • прекращение репрессий и насилия, освобождение всех задержанных участников мирных протестов и политзаключенных, привлечение к ответственности лиц виновных в убийствах, пытках, избиениях, произвольных задержаниях граждан.

По мнению депутатов ВС 13-го созыва, конституционная реформа должна быть проведена в Беларуси после новых выборов президента и парламента.

«Заявляем о поддержке деятельности Координационного Совета, направленной на мирный демократический транзит власти, в соответствии с волеизъявлением большинства белорусского народа», — говорится в документе.

Они также призвали политические партии, общественные объединения в рамках действующей Конституции и в соответствии со своими уставами, «содействовать созданию региональных, квартальных и домовых Координационных Советов, как органов реального самоуправления граждан, главной задачей которых является отстаивание прав и свобод граждан, и возвращение страны в правовое поле».

Парламентарии готовы «содействовать разработке, обсуждению и принятию законодательных актов, которые обеспечат проведение новых честных и справедливых выборов».

 
 
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