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"Перевернула наш мир": Джиджи Хадид и Зейн Малик стали родителями

24.09.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская модель Джиджи Хадид и поп-музыкант Зейн Малик впервые стали родителями: у одной из самых красивых пар знаменитостей родилась девочка.

Новость о беременности модели впервые появилась весной 2020 года и стала настоящей неожиданностью для всех поклонников. И неудивительно, ведь на протяжении своей истории, певец и звезда Victoria's Secret постоянно расставались и вряд ли считались крепкой парой. 

Джиджи Хадид и Зейн Малик стали родителями: у счастливой пары родилась девочка, имя которой пока хранится в секрете.

​27-летний музыкант опубликовал снимок, на котором держит маленькую ручку малышки и растрогал всех фолловеров.

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