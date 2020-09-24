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Доплата в $800 ради прибавки 15%: GTX 3090 в играх чуть лучше более дешевой GTX 3080
Источник материала: Onliner
NVIDIA
RTX 3090 получила 24 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6X RAM, что делает карту самой быстрой в мире — по крайней мере, так заявляет NVIDIA. Видеокарта заточена под разрешение 8К, в отличие от GTX 3080, чей удел — более актуальное сейчас 4K-разрешение. GTX 3090 стала первым графическим ускорителем, который позволяет играть, записывать контент и смотреть его в нативном разрешении 8K, отмечает NVIDIA.
При этом в играх при разрешении 4K прирост мощности составляет всего 10—15% по сравнению с GTX 3080, которая дешевле на $800. По сути, GTX 3090 позиционируется как преемник GTX Titan — видеокарты 2018 года с запредельной ценой в $2500. Новинка опережает ее на 50% в играх с 4K.
NVIDIA отметила, что RTX 3090 предназначена для «особой группы пользователей». При этом на старте продаж ожидается дефицит карт, но через несколько недель поставки будут налажены.
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, базовая частота 1530 МГц, Turbo-частота 1860 МГц, 1408sp, частота памяти 3500 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, базовая частота 1354 МГц, Turbo-частота 1468 МГц, частота памяти 1752 МГц, 128 бит, доп. питание: 6 pin, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, базовая частота 1530 МГц, Turbo-частота 1830 МГц, 1408sp, частота памяти 3500 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
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