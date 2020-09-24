Доплата в $800 ради прибавки 15%: GTX 3090 в играх чуть лучше более дешевой GTX 3080

Источник материала: Onliner

NVIDIA рассекретила подробности флагманской видеокарты RTX 3090. Продажи карты начнутся сегодня по цене $1499. Но выяснилось, что для игр она не сильно лучше GTX 3080, которая стоит лишь $699.

RTX 3090 получила 24 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6X RAM, что делает карту самой быстрой в мире — по крайней мере, так заявляет NVIDIA. Видеокарта заточена под разрешение 8К, в отличие от GTX 3080, чей удел — более актуальное сейчас 4K-разрешение. GTX 3090 стала первым графическим ускорителем, который позволяет играть, записывать контент и смотреть его в нативном разрешении 8K, отмечает NVIDIA.

При этом в играх при разрешении 4K прирост мощности составляет всего 10—15% по сравнению с GTX 3080, которая дешевле на $800. По сути, GTX 3090 позиционируется как преемник GTX Titan — видеокарты 2018 года с запредельной ценой в $2500. Новинка опережает ее на 50% в играх с 4K.

NVIDIA отметила, что RTX 3090 предназначена для «особой группы пользователей». При этом на старте продаж ожидается дефицит карт, но через несколько недель поставки будут налажены.