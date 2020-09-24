На МКАД заторы

Источник материала: Onliner

Сегодня утром, по сведениям сервиса «Яндекс.Карты», пробки в Минске достигали 7 баллов. Затруднено движение в центре, что в целом является привычным явлением для города в часы пик, а также заторы были и сохраняются на МКАД.

По состоянию на 9:00 затруднено движение на кольцевой в районе Цны, причем внутреннее кольцо испытывает проблемы на участке от Долгиновского до Логойского тракта. На внешнем кольце дела обстоят чуть лучше.

Кроме того, трудно проехать по внешнему кольцу в районе Малиновки, пробка начинается примерно от улицы Есенина и тянется до улицы Казинца. На внутреннем кольце здесь тоже заторы.





Затруднения возникают на МКАД в районе Уручья и в районе Степянки.

Обстановка улучшается постепенно, после 9:00 «Яндекс.Карты» снизили индекс пробок до 6 баллов.





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Наш читатель также сообщил об утреннем инциденте на проспекте Независимости, в районе станции метро «Уручье». На проезжую часть вышли двое парней с флагом. Это заметил проезжающий экипаж ГАИ. Все закончилось задержанием.



