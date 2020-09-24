|
На МКАД заторы
Источник материала: Onliner
Сегодня утром, по сведениям сервиса «Яндекс.Карты», пробки в Минске достигали 7 баллов. Затруднено движение в центре, что в целом является привычным явлением для города в часы пик, а также заторы были и сохраняются на МКАД.
По состоянию на 9:00 затруднено движение на кольцевой в районе Цны, причем внутреннее кольцо испытывает проблемы на участке от Долгиновского до Логойского тракта. На внешнем кольце дела обстоят чуть лучше.
Кроме того, трудно проехать по внешнему кольцу в районе Малиновки, пробка начинается примерно от улицы Есенина и тянется до улицы Казинца. На внутреннем кольце здесь тоже заторы.
Затруднения возникают на МКАД в районе Уручья и в районе Степянки.
Обстановка улучшается постепенно, после 9:00 «Яндекс.Карты» снизили индекс пробок до 6 баллов.
Дополнено
Наш читатель также сообщил об утреннем инциденте на проспекте Независимости, в районе станции метро «Уручье». На проезжую часть вышли двое парней с флагом. Это заметил проезжающий экипаж ГАИ. Все закончилось задержанием.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром, по сведениям сервиса «Яндекс.Карты», пробки в Минске достигали 7 баллов. Затруднено движение в центре, что в целом является привычным явлением для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)