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На МКАД заторы

24.09.2020 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром, по сведениям сервиса «Яндекс.Карты», пробки в Минске достигали 7 баллов. Затруднено движение в центре, что в целом является привычным явлением для города в часы пик, а также заторы были и сохраняются на МКАД.

По состоянию на 9:00 затруднено движение на кольцевой в районе Цны, причем внутреннее кольцо испытывает проблемы на участке от Долгиновского до Логойского тракта. На внешнем кольце дела обстоят чуть лучше.

Кроме того, трудно проехать по внешнему кольцу в районе Малиновки, пробка начинается примерно от улицы Есенина и тянется до улицы Казинца. На внутреннем кольце здесь тоже заторы.

На МКАД заторы

Затруднения возникают на МКАД в районе Уручья и в районе Степянки.

Обстановка улучшается постепенно, после 9:00 «Яндекс.Карты» снизили индекс пробок до 6 баллов.

На МКАД заторы

Дополнено

Наш читатель также сообщил об утреннем инциденте на проспекте Независимости, в районе станции метро «Уручье». На проезжую часть вышли двое парней с флагом. Это заметил проезжающий экипаж ГАИ. Все закончилось задержанием.

На МКАД заторы

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром, по сведениям сервиса «Яндекс.Карты», пробки в Минске достигали 7 баллов. Затруднено движение в центре, что в целом является привычным явлением для...
 
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