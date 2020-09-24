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Евросоюз пересматривает отношения с Беларусью после инаугурации Лукашенко
24.09.2020 10:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: bdg.by
Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
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«Эта «инаугурация» прямо противоречит воле значительной части населения Беларуси, выраженной в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах после выборов, и служит лишь дальнейшему углублению политического кризиса в Беларуси», - констатирует Боррель.
По мнению ЕС, белорусы «заслуживают право быть представленными теми, кого они свободно выбирают, в рамках новых инклюзивных, прозрачных и заслуживающих доверия выборов».
Представитель ЕС выражает поддержку мирного населения, готового отстаивать свои основные права, «несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусских властей». Евросоюз солидарен с желанием граждан Беларуси «избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов под наблюдением БДИПЧ / ОБСЕ».
В документе также напоминается об ожиданиях ЕС по поводу освобождения всех политических заключенных, а также выражается убеждение, что «инклюзивный национальный диалог и позитивный ответ на требования белорусского народа о новых демократических выборах - это единственный путь вперед в поиске выхода из серьезного политического кризиса в Беларуси с уважением к пожеланиям белорусского народа».
«В свете нынешней ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью», - говорится в заключении документа.
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Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
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