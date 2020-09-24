Евросоюз пересматривает отношения с Беларусью после инаугурации Лукашенко

Источник материала: Ежедневник

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Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В документе Боррель напоминает о заявлении от 11 сентября, в котором говорилось, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми. «Европейский союз не признает их сфальсифицированные результаты. Исходя из этого, так называемая «инаугурация» 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности», - говорится в заявлении.

«Эта «инаугурация» прямо противоречит воле значительной части населения Беларуси, выраженной в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах после выборов, и служит лишь дальнейшему углублению политического кризиса в Беларуси», - констатирует Боррель.

По мнению ЕС, белорусы «заслуживают право быть представленными теми, кого они свободно выбирают, в рамках новых инклюзивных, прозрачных и заслуживающих доверия выборов».

Представитель ЕС выражает поддержку мирного населения, готового отстаивать свои основные права, «несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусских властей». Евросоюз солидарен с желанием граждан Беларуси «избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов под наблюдением БДИПЧ / ОБСЕ».

В документе также напоминается об ожиданиях ЕС по поводу освобождения всех политических заключенных, а также выражается убеждение, что «инклюзивный национальный диалог и позитивный ответ на требования белорусского народа о новых демократических выборах - это единственный путь вперед в поиске выхода из серьезного политического кризиса в Беларуси с уважением к пожеланиям белорусского народа».

«В свете нынешней ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью», - говорится в заключении документа.