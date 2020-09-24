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Студентка Университета культуры публично отказалась от президентской стипендии
24.09.2020 10:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: nashaniva.by
Девушка заявила, что отказывается от денег, так как «власть сегодня калечит и убивает свой народ».
Ролик с выступлением студентки третьего курса кафедры этнологии и фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусств Патриции Свитиной размещен в Телеграмм-канале
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Сейчас девушка намерена вернуть деньги, полученные в начале лета. Это около 400 рублей. На вручении диплома она публично заявила, что отказывается принимать стипендию.
«Я занимаюсь почти всю жизнь фольклором, белорусскими традициями. Мне постоянно болела душа за то, что наши традиции и культура угнетены. А теперь добрались и до людей, того самого народа, чьи традиции я изучаю. Я не могу оставаться равнодушной в такой ситуации.
Я заранее понимала, что не буду брать награду. Примерно понимала, что скажу, но по сути не готовила речь, так как не знала, дадут ли вообще что-нибудь сказать, — пояснила Патриция «Нашей Ниве».
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Девушка заявила, что отказывается от денег, так как «власть сегодня калечит и убивает свой народ».
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