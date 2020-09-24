ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Болгария высылает двух российских дипломатов из-за шпионажа

24.09.2020 10:25 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Болгария высылает из страны двух российских дипломатов в рамках дела о шпионаже. Два российских дипломата, аккредитованные в Болгарии, объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение 72 часов, сообщило министерство иностранных дел в Софии в среду, 23 сентября.

В МИД отметили, что посольство России в Болгарии проинформировано о принятом решении. Ранее прокуратура сообщила, что россияне, имена которых не приводятся, занимались шпионажем в Болгарии с 2016 года. Конкретно они собирали для российской военной разведки информацию о планах модернизации армии Болгарии и технической пригодности ее военной техники. Как отметили в прокуратуре, данная информация составляет государственную и служебную тайну, передает DW..

Расследование в отношении россиян было остановлено в соответствии с Венской конвенцией, поскольку подозреваемые имеют дипломатическую неприкосновенность.

В январе 2020 года Болгария выслала первого секретаря консульского отдела посольства РФ в Софии и сотрудника торгового представительства РФ, которые были заподозрены в шпионаже. В МИД России заявили, что Москва может принять ответные меры, однако официально о высылке болгарских дипломатов из России после этого не сообщалось.

В октябре 2019 года Болгария выслала из страны по подозрению в шпионаже еще одного первого секретаря посольства России. Через два месяца после этого Россия выслала в ответ болгарского дипломата.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Болгария высылает из страны двух российских дипломатов в рамках дела о шпионаже. Два российских дипломата, аккредитованные в Болгарии, объявлены персонами нон...
 
Новости дня
Новости разные
 
Студентка Университета культуры публично отказалась от президентской стипендии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика