Болгария высылает двух российских дипломатов из-за шпионажа

Источник материала: АФН

Болгария высылает из страны двух российских дипломатов в рамках дела о шпионаже. Два российских дипломата, аккредитованные в Болгарии, объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение 72 часов, сообщило министерство иностранных дел в Софии в среду, 23 сентября.

В МИД отметили, что посольство России в Болгарии проинформировано о принятом решении. Ранее прокуратура сообщила, что россияне, имена которых не приводятся, занимались шпионажем в Болгарии с 2016 года. Конкретно они собирали для российской военной разведки информацию о планах модернизации армии Болгарии и технической пригодности ее военной техники. Как отметили в прокуратуре, данная информация составляет государственную и служебную тайну, передает DW..

Расследование в отношении россиян было остановлено в соответствии с Венской конвенцией, поскольку подозреваемые имеют дипломатическую неприкосновенность.

В январе 2020 года Болгария выслала первого секретаря консульского отдела посольства РФ в Софии и сотрудника торгового представительства РФ, которые были заподозрены в шпионаже. В МИД России заявили, что Москва может принять ответные меры, однако официально о высылке болгарских дипломатов из России после этого не сообщалось.

В октябре 2019 года Болгария выслала из страны по подозрению в шпионаже еще одного первого секретаря посольства России. Через два месяца после этого Россия выслала в ответ болгарского дипломата.