Минобороны Швеции обвинило российские корабли в нарушении границы

Источник материала: АФН

Два российских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды Швеции 14 сентября. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Швеции.

«Два российских военных корабля вошли в территориальные воды Швеции 14 сентября к юго-западу от Гетеборга. Поскольку у кораблей не было разрешения, Министерство обороны расценивает это как нарушение порядка доступа в территориальные воды», — говорится в сообщении шведского оборонного ведомства.

В свою очередь, министр обороны страны Петер Хультквист в интервью телеканалу SVT заявил, что суда находились в территориальных водах Швеции в течение 11 минут, передает РБК.

«Это, конечно, преступление, и это нарушение территории Швеции», — сказал министр.

По словам шведского министра, с российскими военными связались по радиосвязи, после чего они покинули территориальные воды Швеции.

«Это нарушение. Это неприемлемо в соответствии с существующими правилами, и поэтому мы должны отреагировать. Поэтому был вызван и представитель российского посольства», — добавил Хультквист.

Это не первый случай, когда Швеция заявляет о нарушении территориальных вод российскими кораблями. Так, в ноябре 2019 года Вооруженные силы Швеции сообщили о том, что на территорию страны к западу от города Гетеборга без разрешения властей страны вошел российский корабль. При этом в Министерстве обороны Швеции тогда отказались комментировать данный инцидент.