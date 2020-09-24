ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны Швеции обвинило российские корабли в нарушении границы

24.09.2020 10:25 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Два российских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды Швеции 14 сентября. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Швеции.

«Два российских военных корабля вошли в территориальные воды Швеции 14 сентября к юго-западу от Гетеборга. Поскольку у кораблей не было разрешения, Министерство обороны расценивает это как нарушение порядка доступа в территориальные воды», — говорится в сообщении шведского оборонного ведомства.

В свою очередь, министр обороны страны Петер Хультквист в интервью телеканалу SVT заявил, что суда находились в территориальных водах Швеции в течение 11 минут, передает РБК.

«Это, конечно, преступление, и это нарушение территории Швеции», — сказал министр.

По словам шведского министра, с российскими военными связались по радиосвязи, после чего они покинули территориальные воды Швеции.

«Это нарушение. Это неприемлемо в соответствии с существующими правилами, и поэтому мы должны отреагировать. Поэтому был вызван и представитель российского посольства», — добавил Хультквист.

Это не первый случай, когда Швеция заявляет о нарушении территориальных вод российскими кораблями. Так, в ноябре 2019 года Вооруженные силы Швеции сообщили о том, что на территорию страны к западу от города Гетеборга без разрешения властей страны вошел российский корабль. При этом в Министерстве обороны Швеции тогда отказались комментировать данный инцидент.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два российских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды Швеции 14 сентября. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Швеции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кибер-хакеры могли приложить руку к проблемам в ГТК Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика