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Кибер-хакеры могли приложить руку к проблемам в ГТК Беларуси
Источник материала: АФН
В минувшую среду вечером Государственный таможенный комитет Беларуси пожаловался на технические сбои в работе информационных систем на внутренних пунктах таможенного оформления.
"До того, как наладится работоспособность информационных систем, предлагаем субъектам хозяйствования использовать декларации на товары на бумажном носителе с представлением ее электронного вида. Предъявлять такие декларации необходимо в пунктах таможенного оформления, в зонах таможенного контроля которых размещены товары на временное хранение", - говорится в сообщении ГТК.
"Чтобы исключить двойной выпуск одних и тех же товаров, просим отозвать декларацию, ранее поданную в виде электронного документа и не прошедшую регистрацию в информационной системе таможенных органов", - сказали в ГТК.
Если она прошла регистрацию, необходимо предъявить копию представленной декларации, на которой таможенный орган проставит соответствующие отметки.
"О восстановлении приема документов в электронном виде будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства", - сказано в сообщении.
Позже в телеграм-канале Кибер-партизан появилось сообщение-скриншот новости о проблемах ГТК и анонс следующего содержания «Тотальная атака: 24.09.-30.09.2020. Специально не публикуем предупреждения, чтобы не сорвать план… Никто не останется без внимания. А узурпатор скоро заплатит».
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В минувшую среду вечером Государственный таможенный комитет Беларуси пожаловался на технические сбои в работе информационных систем на внутренних пунктах...
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