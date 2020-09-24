Кибер-хакеры могли приложить руку к проблемам в ГТК Беларуси

Источник материала: АФН

В минувшую среду вечером Государственный таможенный комитет Беларуси пожаловался на технические сбои в работе информационных систем на внутренних пунктах таможенного оформления.

"До того, как наладится работоспособность информационных систем, предлагаем субъектам хозяйствования использовать декларации на товары на бумажном носителе с представлением ее электронного вида. Предъявлять такие декларации необходимо в пунктах таможенного оформления, в зонах таможенного контроля которых размещены товары на временное хранение", - говорится в сообщении ГТК.

"Чтобы исключить двойной выпуск одних и тех же товаров, просим отозвать декларацию, ранее поданную в виде электронного документа и не прошедшую регистрацию в информационной системе таможенных органов", - сказали в ГТК.

Если она прошла регистрацию, необходимо предъявить копию представленной декларации, на которой таможенный орган проставит соответствующие отметки.

"О восстановлении приема документов в электронном виде будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства", - сказано в сообщении.

Позже в телеграм-канале Кибер-партизан появилось сообщение-скриншот новости о проблемах ГТК и анонс следующего содержания «Тотальная атака: 24.09.-30.09.2020. Специально не публикуем предупреждения, чтобы не сорвать план… Никто не останется без внимания. А узурпатор скоро заплатит».