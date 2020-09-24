Вот за сколько в Беларуси будет продаваться Samsung Galaxy S20 FE

Источник материала: Tut.by

Недавно Samsung представила смартфон под названием Galaxy S20 FE — чуть упрощенную версию более дорогих топовых смартфонов. Мы узнали цену и дату старта продаж новинки в Беларуси.





Официальная цена смартфона в Беларуси — 1699 рублей (560 евро). В продажу Galaxy S20 FE поступит 9 октября. Для сравнения: в Германии смартфон стоит 633 евро, в России — 49 990 российских рублей (560 евро).

Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) оснащается дисплеем диагональю в 6,5 дюйма с AMOLED-матрицей и режимом 120 Гц, процессором Exynos 990, 6/128 ГБ памяти, батареей на 4500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядок, ОС Android 10, динамиками AKG, функцией защиты от воды и пыли (IP68), а также тремя основными камерами (12 Мп + 12 Мп + 8 Мп) и фронтальным модулем на 32 Мп.

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