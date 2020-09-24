В белорусских банках осталось всего три варианта онлайн-кредитов. Вот условия по ним

За последнюю неделю ситуация на рынке кредитов для физлиц не изменилась: банки продолжили сворачивать кредитование. FINANCE.TUT.BY изучил, какие кредиты еще остались на рынке, и рассказал об условиях онлайн-кредитов.
Мы выбрали кредиты, которые оформляются и выдаются онлайн через банковские сервисы удаленного доступа, такие как мобильное приложение или интернет-банкинг. Мы не рассматривали овердрафт-кредиты, кредитные карты и кредиты, предназначенные для определенных категорий клиентов банка.
Банк, кредит
Ставка (изменение); срок; сумма
Справка о доходах; срок рассмотрения заявки; карта банка и другие условия
Банк Дабрабыт,
«На Личное» Online
24,99% (+11,48 п. п.); от 13 до 60 месяцев; до 7000 BYN
без справки о доходах; до 1 часа, зачисление в течение 1 рабочего дня; карта/текущий счет будут открыты при одобрении кредита автоматически
Белинвестбанк,
Личный выбор (безналичным перечислением)
24,9% (без изменений); от 6 месяцев до 5 лет; до 5000 BYN
без справки о доходах; до 1 дня, мгновенное зачисление; бесплатная виртуальная карта, оформление до 6 часов
Цептер Банк,
Онлайн кредит
24% (без изменений); до 24 месяцев; от 500 до 3000 BYN
без справки о доходах; 24 часа, зачисление в течение нескольких часов; от 20 BYN за выпуск карты
Банк, кредит
Ставка (изменение); срок; сумма
Справка о доходах; срок рассмотрения заявки; карта банка и другие условия
Банк Дабрабыт,
«На Личное» Online
24,99% (+11,48 п. п.); от 13 до 60 месяцев; до 7000 BYN
без справки о доходах; до 1 часа, зачисление в течение 1 рабочего дня; карта/текущий счет будут открыты при одобрении кредита автоматически
Белинвестбанк,
Личный выбор (безналичным перечислением)
24,9% (без изменений); от 6 месяцев до 5 лет; до 5000 BYN
без справки о доходах; до 1 дня, мгновенное зачисление; бесплатная виртуальная карта, оформление до 6 часов
Цептер Банк,
Онлайн-кредит
24% (без изменений); до 24 месяцев; от 500 до 3000 BYN
без справки о доходах; 24 часа, зачисление в течение нескольких часов; от 20 BYN за выпуск карты
Для оформления онлайн-кредита необходимо зарегистрироваться в приложении или интернет-банкинге выбранного банка через МСИ.
Процедура подачи заявки немного отличается в трех банках. В Банке Дабрабыт можно подать заявку сразу после регистрации, а затем при положительном решении по кредиту открыть либо текущий счет в банке, либо оформить карту. В Белинвестбанке до подачи заявки необходимо оформить карту банка. Самый простой и быстрый способ — виртуальная бесплатная карта. Такая карта появится в приложении примерно через 6 часов. Чтобы обратиться онлайн в Цептер Банк, необходимо иметь действующую карту. Новому клиенту карта обойдется в сумму не менее 20 BYN (БЕЛКАРТ), и 7 дней уйдет на изготовление карты. Только после получения карты можно подать заявку на получение онлайн-кредита.
Процесс рассмотрения заявки и получения денег во всех банках занимает около 1 суток.
Посчитаем: 3 тысячи рублей на 2 года
Первый платеж в Белинвестбанке составит 192,63 рубля. Сумма процентов за 24 месяца — 741,33 рубля.
В Цептер Банке платеж в первый месяц равен 185 рублям. Переплата — 750 рублей.
За весь срок пользования кредитом в Банке Дабрабыт проценты составят 769,83 рубля. Первый платеж — 189 рублей.