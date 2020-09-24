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В белорусских банках осталось всего три варианта онлайн-кредитов. Вот условия по ним

24.09.2020 10:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За последнюю неделю ситуация на рынке кредитов для физлиц не изменилась: банки продолжили сворачивать кредитование. FINANCE.TUT.BY изучил, какие кредиты еще остались на рынке, и рассказал об условиях онлайн-кредитов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мы выбрали кредиты, которые оформляются и выдаются онлайн через банковские сервисы удаленного доступа, такие как мобильное приложение или интернет-банкинг. Мы не рассматривали овердрафт-кредиты, кредитные карты и кредиты, предназначенные для определенных категорий клиентов банка.

Банк, кредит

Ставка (изменение); срок; сумма

Справка о доходах; срок рассмотрения заявки; карта банка и другие условия

Банк Дабрабыт,
«На Личное» Online

24,99% (+11,48 п. п.); от 13 до 60 месяцев; до 7000 BYN

без справки о доходах; до 1 часа, зачисление в течение 1 рабочего дня; карта/текущий счет будут открыты при одобрении кредита автоматически

Белинвестбанк,
Личный выбор (безналичным перечислением)

24,9% (без изменений); от 6 месяцев до 5 лет; до 5000 BYN

без справки о доходах; до 1 дня, мгновенное зачисление; бесплатная виртуальная карта, оформление до 6 часов

Цептер Банк,
Онлайн кредит

24% (без изменений); до 24 месяцев; от 500 до 3000 BYN

без справки о доходах; 24 часа, зачисление в течение нескольких часов; от 20 BYN за выпуск карты

Банк, кредит

Ставка (изменение); срок; сумма

Справка о доходах; срок рассмотрения заявки; карта банка и другие условия

Банк Дабрабыт,
«На Личное» Online

24,99% (+11,48 п. п.); от 13 до 60 месяцев; до 7000 BYN

без справки о доходах; до 1 часа, зачисление в течение 1 рабочего дня; карта/текущий счет будут открыты при одобрении кредита автоматически

Белинвестбанк,
Личный выбор (безналичным перечислением)

24,9% (без изменений); от 6 месяцев до 5 лет; до 5000 BYN

без справки о доходах; до 1 дня, мгновенное зачисление; бесплатная виртуальная карта, оформление до 6 часов

Цептер Банк,
Онлайн-кредит

24% (без изменений); до 24 месяцев; от 500 до 3000 BYN

без справки о доходах; 24 часа, зачисление в течение нескольких часов; от 20 BYN за выпуск карты

Что изменилось с лета

  • С момента июльского обзора онлайн-кредитов стало в 3 раза меньше. Перестали их выдавать: Альфа-Банк, Банк БелВЭБ, Белагропромбанк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Идея Банк и Технобанк.
  • Сегодня стоимость заемных денег выросла до 24−24,99%. Для сравнения: в июле 5 банков из 10 кредитовали под 11,95−13,51%, а Банк Дабрабыт увеличил ставку на 11,48 п. п.
  • Самая большая доступная сумма в Банке Дабрабыт — 7 тысяч рублей. Чуть меньше можно одолжить в Белинвестбанке (до 5 тысяч) и в Цептер Банке (до 3 тысяч). Справку о доходах банки не требуют.
  • Кредиты в банках выдаются на срок до 60 месяцев в Банке Дабрабыт и Белинвестбанке. На срок 24 месяца можно взять кредит в Цептер Банке.
  • Для оформления онлайн-кредита необходимо зарегистрироваться в приложении или интернет-банкинге выбранного банка через МСИ.
  • Процедура подачи заявки немного отличается в трех банках. В Банке Дабрабыт можно подать заявку сразу после регистрации, а затем при положительном решении по кредиту открыть либо текущий счет в банке, либо оформить карту. В Белинвестбанке до подачи заявки необходимо оформить карту банка. Самый простой и быстрый способ — виртуальная бесплатная карта. Такая карта появится в приложении примерно через 6 часов. Чтобы обратиться онлайн в Цептер Банк, необходимо иметь действующую карту. Новому клиенту карта обойдется в сумму не менее 20 BYN (БЕЛКАРТ), и 7 дней уйдет на изготовление карты. Только после получения карты можно подать заявку на получение онлайн-кредита.
  • Процесс рассмотрения заявки и получения денег во всех банках занимает около 1 суток.

Посчитаем: 3 тысячи рублей на 2 года

Первый платеж в Белинвестбанке составит 192,63 рубля. Сумма процентов за 24 месяца — 741,33 рубля.

В Цептер Банке платеж в первый месяц равен 185 рублям. Переплата — 750 рублей.

За весь срок пользования кредитом в Банке Дабрабыт проценты составят 769,83 рубля. Первый платеж — 189 рублей.

 
 
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За последнюю неделю ситуация на рынке кредитов для физлиц не изменилась: банки продолжили сворачивать кредитование.
 
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