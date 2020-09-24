В белорусских банках осталось всего три варианта онлайн-кредитов. Вот условия по ним

Источник материала: Tut.by

За последнюю неделю ситуация на рынке кредитов для физлиц не изменилась: банки продолжили сворачивать кредитование. FINANCE.TUT.BY изучил, какие кредиты еще остались на рынке, и рассказал об условиях онлайн-кредитов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мы выбрали кредиты, которые оформляются и выдаются онлайн через банковские сервисы удаленного доступа, такие как мобильное приложение или интернет-банкинг. Мы не рассматривали овердрафт-кредиты, кредитные карты и кредиты, предназначенные для определенных категорий клиентов банка.

Банк, кредит Ставка (изменение); срок; сумма Справка о доходах; срок рассмотрения заявки; карта банка и другие условия Банк Дабрабыт,

«На Личное» Online 24,99% (+11,48 п. п.); от 13 до 60 месяцев; до 7000 BYN без справки о доходах; до 1 часа, зачисление в течение 1 рабочего дня; карта/текущий счет будут открыты при одобрении кредита автоматически Белинвестбанк,

Личный выбор (безналичным перечислением) 24,9% (без изменений); от 6 месяцев до 5 лет; до 5000 BYN без справки о доходах; до 1 дня, мгновенное зачисление; бесплатная виртуальная карта, оформление до 6 часов Цептер Банк,

Онлайн кредит 24% (без изменений); до 24 месяцев; от 500 до 3000 BYN без справки о доходах; 24 часа, зачисление в течение нескольких часов; от 20 BYN за выпуск карты

Банк, кредит Ставка (изменение); срок; сумма Справка о доходах; срок рассмотрения заявки; карта банка и другие условия Банк Дабрабыт,

«На Личное» Online 24,99% (+11,48 п. п.); от 13 до 60 месяцев; до 7000 BYN без справки о доходах; до 1 часа, зачисление в течение 1 рабочего дня; карта/текущий счет будут открыты при одобрении кредита автоматически Белинвестбанк,

Личный выбор (безналичным перечислением) 24,9% (без изменений); от 6 месяцев до 5 лет; до 5000 BYN без справки о доходах; до 1 дня, мгновенное зачисление; бесплатная виртуальная карта, оформление до 6 часов Цептер Банк,

Онлайн-кредит 24% (без изменений); до 24 месяцев; от 500 до 3000 BYN без справки о доходах; 24 часа, зачисление в течение нескольких часов; от 20 BYN за выпуск карты

Что изменилось с лета

Посчитаем: 3 тысячи рублей на 2 года

Первый платеж в Белинвестбанке составит 192,63 рубля. Сумма процентов за 24 месяца — 741,33 рубля.

В Цептер Банке платеж в первый месяц равен 185 рублям. Переплата — 750 рублей.

За весь срок пользования кредитом в Банке Дабрабыт проценты составят 769,83 рубля. Первый платеж — 189 рублей.