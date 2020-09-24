Где играют актеры Купаловского театра, пока он не работает?

Источник материала: Tut.by

Артисты Купаловского театра — гордость Беларуси. С недавних пор смелые и талантливые актеры лишены родной творческой площадки, но этой осенью минчане все-таки могут попасть на спектакль с участием некоторых купаловцев. Речь о «Дзядах» в постановке «Театра Ч»: посмотреть его можно будет 19 октября и 23 ноября в Центральном доме офицеров. Билеты уже в продаже.



Фото предоставлено организаторами

Увидеть и поддержать купаловцев сейчас можно. Артисты привлекались для участия в независимых проектах — одним из таких нашумевших спектаклей стала постановка по поэме «Дзяды» Адама Мицкевича. В 2013 году премьера произвела впечатление на зрителей и критиков.

Это многослойное произведение, с множеством смыслов и подтем, которые сегодня звучат особенно актуально: о свободе выбора; о чистоте мотивов и намерений; о любви к женщине, Богу и Родине; о последствиях наших поступков; о борьбе за свободу и нацию. Полные потусторонних образов и отсылок к мистическим знакам «Дзяды» — это еще и история о бессмертности души: попытка осознать, что дано нам от предков и каким должен быть собственный след в истории.

В спектакле играют актеры Купаловского театра Роман Подоляко, Светлана Аникей и Дмитрий Тумас. Кроме них, в постановке участвуют Андрей Савченко, Александра Шарова, Надежда Анципович, Юлия Кадушевич, Геннадий Горанский, Ольга Курейчик, Алеся Самоховец, Ольга Короленок, Валерия Кондратьева, Ева Аникей.

В творческую команду спектакля входят известные своими постановками в ведущих мировых театрах и обладатели престижных премий литовцы: режиссер Рамуне Кудзманайте, композитор Фаустас Латенас, художник-постановщик Мариус Яцовскис. Несмотря на то, что это внесло в спектакль особенную литовскую эстетику, «Дзяды» — спектакль-размышление на тему белорусских культурных кодов, национальной идентичности.

Вот как комментирует постановку сама режиссер:

— Когда я ставила его в Беларуси, у меня было четкое представление, что это произведение про белорусские реалии. Поэтому в «Дзядах» у нас поют белорусские народные песни, много символики и бытовых предметов, связанных с Беларусью. Я убеждена, что тут мы не пошли против идеи Мицкевича, который родился в Беларуси, видел эти обряды именно тут и слышал именно белорусские песни.

Для зрителей «Дзяды» — это возможность не только увидеть купаловцев на сцене вживую, но и зарядиться энергией сплоченности и свободы, гордостью за богатую белорусскую культуру и талантливых земляков.

Когда: ближайшие показы — 19 октября и 23 ноября, 19.00

Где: Центральный Дом офицеров

Сколько: от 15 до 30 рублей Купить билет

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